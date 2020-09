El hecho derivó en el apuñalamiento de un efectivo de la Policía Federal en el barrio porteño de Palermo, ante lo cual remarcó que «la gente que discute» la utilización de ese tipo de armas eléctricas «no está en la calle».

«Lo que pasó ayer vale la revisión de ciertas cuestiones ideológicas que no valoran la vida de la yuta y tienen a la policía como moneda de cambio», sostuvo el funcionario provincial.

En diálogo con Alguien Tiene que Decirlo, el programa que conduce Eduardo Feinmann en Radio Rivadavia, Berni se refirió a la utilización de pistolas eléctricas y remarcó que «la Taser es fundamental para situaciones de las características de lo que pasó ayer (lunes) en Palermo».

«Un policía puede sacar un arma basándose en la razonabilidad de la fuerza, lo que a uno le permite usar la legítima defensa. El cuchillo parece un arma inofensiva, pero resulta ser letal», explicó el titular de la cartera de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires.

En una suerte de nuevo cuestionamiento a la ministra de Seguridad de la Nación, Sabina Frederic, Berni lanzó: «En el 2020 no podemos estar discutiendo si la Taser sí o no por una cuestión ideológica».

Y añadió: «La gente que discute las Taser no está en la calle y no tiene el riesgo que sus hijos sean apuñalados. No hay duda que con las Taser nos evitábamos dos muertos. En esta situación, la ideología no se puede entrometer. Quiero saber qué pensaría la gente que dice que las taser son como las picanas si el oficial Roldán fuera hijo de ellos».

Para el funcionario provincial, «con situaciones como la de ayer (lunes), el Estado se tiene que rever muchas posturas que adopta a la hora de generar protocolos».

La utilización de pistolas eléctricas en las Fuerzas Federales había sido reglamentada en mayo de 2019 por la entonces ministra de Seguridad, Patricia Bullrich: con el cambio de Gobierno, Frederic derogó la medida y afirmó que las 300 Taser compradas por la gestión de Cambiemos serían usadas «en toma de rehenes, algunos allanamientos, circunstancias extremas».