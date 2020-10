El ministro de Seguridad, Horacio di Nápoli, se expresó en relación a las nuevas medidas que se implementan en Santa Rosa luego del pase de Fase 5 a Fase 2, por el incremento de los casos positivos de Covid-19.

Destacó que los controles se realizarán de forma preventiva y por medio de estos se buscará hacer “que la gente reflexione” acerca del contexto que se atraviesa.

La nueva Fase 2 entró en vigencia en la capital pampeana a partir de las cero de este viernes y se extenderá hasta el próximo lunes 26 de octubre. Durante la misma se buscará disminuir el flujo de circulación para reducir y contener el contagio del virus.

En relación a esto el ministro expresó ante medios locales que “desde hoy se están efectuando alrededor de 18 controles en la ciudad de Santa Rosa”, y agregó “se efectúan a fin de persuadir a la gente del motivo por el cual circula o viaja hacia esta ciudad”.

Para el funcionario un punto fuerte para la reducción de la circulación será que “desde hoy están los colegios sin clases presenciales, tenemos la Municipalidad, el Banco de La Pampa, la administración pública y el Poder Judicial cerrados”.

En cuanto a la finalidad de los controles preventivos que se desarrollan aclaró: “lo que se trata de trasladar a la gente, lo dijo ayer el Gobernador, es la máxima responsabilidad social. Esto significa que uno debe salir sólo si es necesario, es decir, como sociedad debemos tomar consciencia de que cuanto más circulación de gente hay, mayor es la circulación del virus”. Y completó: “los controles serán preventivos y buscaremos invitar a que la gente reflexione, la circulación no está prohibida, pero este contexto nos obliga a la necesidad de disminuirla. Debemos entender que es una acción para el bien común”.

Al ser consultado respecto a un evidente relajamiento social en relación al contexto mundial respondió: “tenemos que evitar eso, hemos llegado a naturalizar los contagios y las muertes de personas. Nos debemos una reflexión a nivel social y ver realmente lo que está pasando”.

“El ABC es el barbijo y el distanciamiento físico, y ya no usamos barbijo. Hago una analogía con el uso de casco en los motociclistas, cuando estaba la discusión de que lo usaban en el codo, que por suerte en este tema se avanzó muchísimo. Pero ahora estamos con el uso del barbijo, que es algo básico. Como lo es no compartir una gaseosa del mismo pico con otras personas, después de hacer alguna actividad recreativa o seguir compartiendo el mate. Son situaciones graves, que no se deben naturalizar y debemos tomar consciencia de esto”, reflexionó.

En cuanto a la excepción brindada por el Día de la Madre, reconoció que “el domingo será un día atípico” y que será importante “hacer las reuniones al aire libre o en ambientes ventilados, manteniendo el distanciamiento”.

Reconoció además que la vuelta de Fase es “triste, un retroceso significativo. Pero no un retroceso del Gobierno, es un retroceso de todos los santarroseños. Como sociedad debemos hacer una fuerte autocrítica para ver en qué estamos errando”.

Finalmente llamó a que la sociedad recapacite y sostuvo: “desde nuestro lugar queremos colaborar, y a través de los controles decirle a la gente que tome consciencia y se tome estos 10 días que pidió el señor Gobernador para evitar la circulación, evitar el aumento de casos. Si cumplimos, esto se va a ver reflejado en una baja importante de contagios”.

