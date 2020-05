El ministro de Salud, Mario Kohan, instó a no bajar los brazos en los cuidados y restricciones ante las flexibilizaciones de la cuarentena dispuestas hasta ahora. Brindó un informe en la Cámara de Diputados.

El ministro de Salud, Mario Kohan, pidió a la población que no se relaje en el cumplimiento de la cuarentena, los cuidados y prevenciones, a pesar de la flexibilización del aislamiento que significó el ingreso de la provincia en la fase tres del aislamiento social y obligtorio. «Cuidemos lo que logramos entre todos hasta ahora«, reclamó, para alertar que el riesgo continúa latente ante el avance del coronavirus y que todavía no se ha logrado dar con una vacuna que lo frene en el mundo.

El funcionario informó este miércoles en la legislatura provincial el estado de situación de las acciones para enfrentar la pandemia en la provincia. Fue convocado por la comisión de Salud, que preside el kirchnerista Martín Balza, para exponer sobre la emergencia del coronaviurs. La reunión se realizó en el recinto principal, con la distancia recomendada entre las personas presentes y sin acceso de periodistas.

El funcionario consideró satisfactoria la actitud de la población ante una nueva fase de la cuarentena -la fase tres, con flexibilizaciones localizadas y nuevas actividades exceptuadas- en este distrito. Dijo que ya iniciaron gestiones para la compra de equipamiento que permite hacer test rápidos para tener más datos sobre la circulación o no del virus entre la población.

«Uno puede tener un análisis parcializado, salí como salió la gente. Lo que vi es un muy buen comportamiento», dijo, en cuanto a los efectos de las últimas flexibilizaciones, con las caminatas y la apertura de comercios en horas de la tarde. «En la medida que el contexto epidemiológico ayude, el gobernador está liberando actividades, ganamos una flexibilidad entre todos. Y es clave que la cuidemos entre todos. Tenemos que entender que el distanciamiento social y el lavado de manos depende de cada uno de nosotros, no podemos tener un policía para cada uno de nosotros», insistió.

Kohan citó un dato para dimensionar la agresividad del nuevo coronavirus: dijo que en San Pablo, Brasil, estiman que tendrán 52 mil casos por día en junio sino se toman decisiones drásticas de confinamiento en las próximas horas. «Las medidas son duras desde lo económico hasta lo emocional. Hace sesenta días que no veo a mis nietos. Pero no lo digo para victimizarme. Podemos ir ganando cosas si la gente acompaña y cada uno se usa cargo de su parte», dijo en declaraciones a Radiokermés.

Sobre el uso del tapabocas, que es obligtorio en la provincia desde el 9 de mayo, recordó que se opuso al principio a esa medida, pero en un momento con menos frío y sin circulación de otros virus como el de la influenza o la pulmonía. «En ese contexto no tenía mucho sentido. Protege a las otras personas. No haría falta si mantenemos la distancia social de dos metros. Pero hay un principio epidemiológico que habla de la precaución. Entonces, como daño no hace, algunos especialistas proponen usarlo aunque beneficie al 1% o al 5% de las personas«, dijo.

En cuanto al estado epidemiológico de la provincia, recordó que desde hace más de un mes se mantiene sin casos positivos y que en la actualidad se monitorea a más de 600 personas que regresaron desde afuera de la proivncia.

Por otra parte, en la legislatura el funcionario recibió el pedido de que les permitan volver al trabajo a los empleados, con todos los recaudos del caso.

Fuente: El Diario