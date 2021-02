«Está todo preparado para que la ivermectina hable en La Pampa pero vi programas de televisión donde se discutió su eficacia y realmente me daba mucha tristeza», expresó el funcionario.

Kohan se definió como «un viejo médico» que conoce «a muchos de los reporteros médicos que hoy hablan por televisión y con los que en algún momento me gustaría hablar para poder explicarle algunas cosas».

«ABSOLUTAMENTE PROBADO».

Para Kohan, la ivermectina «es un medicamento absolutamente probado» a través de una serie de estudios correspondientes.

-¿Se debe tomar ivermectina a modo de prevención?

-No hacemos medicina preventiva pero en este caso no digo ni si ni no.

«Espero que la ivermectina sea eficaz pero hasta que no tengamos el numero de pacientes no vamos a saber si tiene eficacia terapéutica», sostuvo.

Y amplió: «Todos los estudios apuntan a que va a servir. Y si no sirviera lo importante es que lo podamos decir y le haríamos un bien a la humanidad».

«El mas feliz del mundo»

Kohan se refirió a la situación vivida en la actualidad en la provincia tras un descenso de casos.

«Salimos de una alta carga de casos y hoy estamos en un media de 50 pacientes», dijo el ministro al agregar que «si tuviera 20 pacientes contagiados por día sería el tipo más feliz del mundo».

Luego Kohan habló sobre la situación que vive el personal médico en la actualidad

«La verdad que es angustiante perder pacientes», indicó el funcionario.

-¿La vacuna significó algún alivio en el personal de salud?

-Hay un espíritu más alto, se sienten más protegidos. El interior fue una fiesta el día que se hizo la vacunación, un alivio, una inyección de optimismo. La vacunación trajo alivio a la comunidad médica y el punto de inflexión de ayer martes fue más impactante tras la publicación de The Lancet.

-¿Cuándo supone que La Pampa estará inmunizada?

-La provincia se preparó a vacunar a todos. A 120 mil personas priorizadas. Establecimos tres cadenas de frio para cualquier plataforma de vacunas y tenemos un equipo de vacunadores profesionalizados. La vacuna será la solución pero en el mientras tanto necesitamos otras herramientas.

Fuente: La Arena