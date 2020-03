El ministro de Salud, Mario Kohan, confirmó este martes que un santarroseño dio «dosaje positivo de dengue» en un estudio de laboratorio, aunque se espera la confirmación del mismo.

«Hay un caso sospechoso de dengue, viene de zona endémica, donde hay circulación del mosquito que porta el virus. Tenemos clínica compatible con esta enfermedad y en un primer dato de laboratorio, un dosaje de anticuerpo, dio positivo, pero hay que confirmarlo», explicó ayer en conferencia de prensa.

«En principio sería un caso de dengue, el paciente está en muy buenas condiciones. Está internado, estaban considerando darle el alta y se comenzaron también las medidas, que son adecuadas y están protocolizadas», en tal sentido, explicó que «esto es, fumigar la manzana donde el señor vive, en total nueve manzanas, que es la distancia que se estima que puede volar eventualmente un mosquito».

Por la lluvia de ayer, se suspendieron las actividades de fumigación, y está previsto que continúen durante la jornada de hoy. «Muchas veces preguntan por qué no se fumiga en todo Santa Rosa y es porque no corresponde. Sería una locura y no sería apropiado», explicó el titular de la cartera de Salud.

«Quien transmite la enfermedad es el mosquito que tiene el virus, pica y enferma. El mosquito se presume que puede volar una distancia determinada y se fumiga esa distancia, nada más», añadió.

Controles.

Desde el Ministerio de Salud informaron que la Dirección de Epidemiología visitará los domicilios cercanos a la vivienda del contagiado, y realizarán las actividades que indica el protocolo.

En conjunto con personal de la Municipalidad de Santa Rosa visitarán todos los domicilios comprendidos entre las calles 1º de Mayo, Avellaneda, Hilario Lagos y Rivadavia. Se verificará que los patios de estos domicilios, no haya acumulación innecesaria de agua, además el estado de piletas, canaletas, bebederos y se recomendará el desmalezado en caso de ser necesario. La zona delimitada será también fumigada.

«Patio Limpio».

El Ministerio de Salud reiteró el pedido a la población de continuar con la campaña «Patio Limpio», que consiste en «eliminar agua y llenar huecos de árboles, paredes y letrinas, mantener tapados todos los tanques que contengan agua, cambiar cada tres días el agua de bebedores de animales, mantener limpias y cloradas las piletas de natación, desmalezar los patios y eliminar residuos inservibles que puedan recolectar agua».

Fuente: LaArena