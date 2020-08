El diputado de la Unión Cívica Radical, Mauricio Agon apuntó contra la falta de transparencia en el manejo de los fondos públicos por parte del Ministerio de Salud y del Gobierno de Sergio Ziliotto durante la pandemia.

En diálogo con Impacto Castex aseguró que se presentaron dos pedidos de informes para conocer al detalle en qué se gasta el dinero público. Y más las compras directas que se hicieron desde el Ministerio de Salud de Mario Kohan con motivo de la pandemia por COVID-19.

Para que se aceleren los trámites y no tenga que haber licitaciones, desde la Cámara de Diputados le dieron libertad al Gobernador Sergio Ziliotto y al Ministerio. Pero entonces, ni siquiera se ha presentado un detalle o precio unitario de los insumos que se han comprado.

Agon manifestó que el último pedido de informe se realizó fueron por compras de 300 millones de pesos hasta el 20 de mayo. “Desde que arrancó la pandemia nos enviaron una nota con la excusa de que esto pasó por el tribunal de cuentas pero ni siquiera un detalle nos enviaron” expresó el diputado.

¿Qué tienen que esconder Ziliotto y su Ministro de Salud? ¿Por qué no informan y detallan ante la cámara en que se gasta el dinero que aportan mes a mes los pampeanos?

Esto deja a las claras el mal manejo de los fondos públicos por parte del Ministerio de Salud que manejan Kohan y Gustavo Vera. En connivencia con el Gobernador Ziliotto.

“Nos mandaron una nota a la Cámara de Diputados con un detalle que es una vergüenza. Dice: “insumos médicos 14 millones de pesos. Insumos médicos 7 millones”, manifestó Agon, que además aseguró que algunos diputados se molestan cuando se pide saber cuales son los insumos médicos que se adquirieron.

“Para la Provincia, se compraron 300 mil barbijos. Me sorprendió la cantidad y el monto, que fueron 20 millones de pesos. Y que después en el resto de las compras se volvieron a comprar barbijos”, añadió en diálogo con el periodístico emitido por la 99.9

Entonces es cuando desde el Ministerio, con complicidad de Ziliotto, se aprovecharon de la generosidad de la Cámara para seguir con sus negociados. No se está informando que se hizo y en qué se gastaron los fondos de una sociedad. ¿Qué se hizo con esa cantidad de barbijos y a quién se los compró?

“La sociedad pampeana en su mayoría cumplió a rajatabla con lo que el gobernador pidió. Y muchos sufrieron la pérdida del trabajo. Lo mínimo que tienen que hacer es decir: “hicimos esto, la situación sanitaria es esta y gastamos tanto es esto”.

¿Qué pasa con el Secretario de Estado, José Vanini que no controla? ¿Que se hace con el dinero de los pampeanos? ¿Por qué Kohan y Gustavo Vera no exponen en detalle lo que se gastó hasta el momento en la pandemia?

Por otra parte, el diputado de la Unión Cívica Radical brindó su opinión con respecto a la “corrupción institucional” que rodea el nombramiento de Jorge Matzkin como síndico de Pampetrol.

“Como bloque vamos a votar en conjunto. La decisión será unánime. Yo entiendo que la representación de ese lugar debe ser por lo que cada fuerza obtuvo del voto de la gente”, aseguró Agon.

El gobernador Ziliotto considera que la segunda minoría corresponde al PRO, que en la elección integró Juntos por el Cambio, y no a la tercera fuerza electoral, que es Comunidad Organizada, encabezado por el Ex Ministro Tierno y Sandra Fonseca. Este tuvo en cuenta la cantidad de diputados de los bloques y no de votos de las fuerzas políticas, al revés de lo que dice el artículo..

Por esa razón en la sesión del jueves de la semana próxima, con los votos del FreJuPa y del macrismo, al menos, se designará como síndico de Pampetrol al abogado Martín Matzkin. Ya que alcanza la mayoría simple.

“Los acuerdos parlamentarios pueden hacer que muchas veces eso se pierda. El espíritu para lo que fue creada esa ley que es para que tenga representada las minorías”, explicó Agon. Que para cerrar expresó que considera que el lugar no le corresponde a Matzkin y que Comunidad Organizada debería ser la tercera minoría. “Ellos deberían haber elevado el pliego de quien corresponde, osea de Comunidad Organizada”.

Entre otros temas, el diputado provincial también arremetió contra el Banco de La Pampa: “Es un banco que se timbea la guita con Leliqs. Todo eso porque ve que ahí hay mayor ganancia, porque había una gran crítica a Macri con respecto a las letras y el interés que pagaban pero el banco de La Pampa hizo fortunas con eso”.

“La mayoría del dinero lo ponía en estas letras para obtener grandes ganancias. Cuando el banco de la pampa lo que tiene que hacer es tratar de dar créditos a pymes para que puedan generar trabajo. Ahí hay una doble vara con respecto a eso”, cerró muy critico.

Foto GENTILEZA: Pampadiario