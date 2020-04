El ministro de Salud de la provincia, Mario Kohan, no descartó que en algún momento se recomiende a la población pampeana el uso de «tapabocas» para salir a la calle. Lo hizo durante la entrevista que le realizaron en la CPEtv, en el programa La Parte y el Todo, que podrá verse esta noche, a partir de las 22 en el canal 2 de la televisión cooperativa.

Cubrirse la boca y la nariz para circular por la vía pública ya es obligatorio en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y también en algunas provincias como Río Negro. En la provincia de Buenos Aires, existen municipios que ya lo exigen, como Trenque Lauquen o Pellegrini. En todos los casos, se hace la aclaración respecto a que no se deben usar los barbijos, puesto que deben estar disponibles para el personal de salud.

Material médico

«No tenemos que andar de barbijo -enfatizó Kohan-. Para mí, hablar de barbijo es como hablar de un bisturí o de cualquier material médico. El barbijo tiene una clara indicación médica. Los barbijos tienen una indicación precisa tanto para el equipo de salud y algún paciente en particular que sí deba usarlos, y esto es importante porque es una indicación médica, si la mal usamos, en el momento que tengamos que usarla no la vamos a tener a disposición. Tenemos que hablar con propiedad: barbijo es una cosa y cubre nariz o cubre boca es otra», explicó.

-¿Son necesarios?

-La sociedad en general reclama el uso de tapabocas, yo creo que en esto no tenemos que hacer una discusión interminable. Creo que en algún momento terminaremos usándolo, pero usar el tapabocas no es cómodo. Si usted se pone esa protección de barrera delante de la nariz y la boca, y al colocarlo, por lo molesto que resulta o porque me pica la boca o la nariz, la toca todo el tiempo, termina siendo mucho peor. Entonces no tiene ningún sentido que me lo ponga si lo voy a usar mal. Esta discusión viene planteada desde hace tiempo y algunos municipios o provincias lo obligan a usar. Entonces, tanto el Ministerio de Salud de La Pampa como el de Nación tienen un protocolo donde se explica como se puede fabricar con alguna tela de algodón determinada, con algunas características. Otro dato más: si vamos a fabricar en casa, los míos los uso yo, no se los puedo prestar a mi esposa. Yo creo que ahora donde viene la etapa en que vamos a cruzar curvas de Covid-19 con las de gripe, sí podría tener algún sentido que un señor que esté con tos utilice el cubre boca, pero como un complemento de la distancia social que no es reemplazable, del mismo modo que no lo es el lavado de manos. Y siempre diciendo que una persona que tiene tos se tiene que quedar en la casa.

Cuarentena

Kohan remarcó que es poco lo que se conoce científicamente sobre el Covid-19, pero que todos los días se aprende algo. «La única certeza que tenemos es que sabemos poco, esto no hay que perderlo de vista.

Toda la evidencia que hay es leve, es poca. Pero revisando esta base de datos he visto que investigadores muy importantes han asegurado que el distanciamiento social ha demostrado ser efectivo en impedir o disminuir la progresión de la infección viral. Esto no lo discute ya nadie en el mundo», sostuvo.

«Lo que también se comprobó es que cuando las medidas de distanciamiento se acompañaron de otras medidas que intensifican este aislamiento, como suspender las clases e impedir espectáculos multitudinarios, en simultáneo suman mucho a frenar la progresión viral. Y esto lleva una consecuencia muy importante para poder encontrar nuevas herramientas», explicó.

Salud Pública

En cuanto a la situación en que se encuentra el sistema de salud provincial, el ministro afirmó que el Centro Emergente (Centro de Medicina Nuclear) ya tiene disponibles 18 camas de terapia intensiva con capacidad de asistencia respiratoria, que se suman a las doce que ya tenía es Hospital Lucio Molas, con lo cual, sumando ambos centros de salud, son 30 camas en Santa Rosa. «Lo mismo ocurrió en el Hospital Centeno, donde pasamos de seis camas a catorce», afirmó.

Kohan afirmó que cada una de esas camas tiene un costo de 30 mil dólares, a precios internacionales, puesto que vienen dotadas con una estructura especial, el respirador, monitores, saturómetros, capnógrafos (miden la concentración del Dióxido de Carbono) y bombas de infusión, entre otros instrumentos.

Sin embargo, el ministro consideró que lo más importante es el personal de salud. «Si usted tiene recursos, puede comprar un respirador, una bomba de infusión o lo que sea, pero un médico preparado para terapia intensiva no lo puede comprar. La suerte es que la provincia desarrolló residencias como las de terapia intensiva, que nos han generado un recurso humano capacitado y con un enorme sentido de pertenencia porque son hijos nuestros y se van a incorporar a esta pelea con mucha energía», afirmó.

Luego destacó la decisión del gobernador Sergio Ziliotto de poner a todos los ministerios a trabajar en función de la salud. «Todos están trabajando para nosotros y nos facilitan mucho las tareas», celebró.

Fuente: La Arena