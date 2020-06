El Ministerio de Educación de La Pampa no tiene fecha para el regreso de las clases. Así lo afirmó ayer el ministro Pablo Maccione, en declaraciones al programa La Parte y el Todo, que se emite por CPEtv de Santa Rosa. Ayer este diario informó que durante la reunión de los ministros de Educación y Salud de la Nación con sus pares provinciales había surgido el 3 de agosto como fecha tentativa, pero el titular de la cartera educativa pampeana dijo que no había nada decidido todavía.

«En la reunión no se habló de fechas precisas», sostuvo. El dato saliente del encuentro virtual entre los ministros fue que esta semana enviarán a La Pampa y al resto de las provincias el protocolo base que la comisión nacional elaboró para pensar en un potencial retorno a clases para las provincias que, como la nuestra, están en Fase 5 de la cuarentena.

Edificios y divisiones

Maccione aseguró que La Pampa está bien en cuanto a la situación edilicia, ya que posee 92 instituciones de primaria y secundaria en las cuales todas las divisiones cuentan con menos de 15 estudiantes. «Hay 521 edificios y 800 instituciones, porque en algunos edificios funciona más de una escuela. Cuando hablamos de 520 edificios estamos hablando también de los jardines de infantes, que quizá no vuelvan pronto porque en esa edad es más difícil hacer cumplir el asilamiento», explicó.

«Ese es el trabajo fino que se está haciendo ahora junto con los gremios en la comisión paritaria de Salud y Seguridad en el Trabajo, que va a trabajar con el protocolo base que esta semana iba a tener listo la comisión nacional que Educación tiene con los gremios, especialistas en infraestructura escolar y epidemiólogos para luego adaptarlos a cada una de las provincias», añadió.

-¿Qué piden los gremios?

-Nosotros estamos trabajando con ellos algunos aspectos vinculados con condiciones laborales. Ellos presentaron hoy en la Comisión de Salud y Seguridad en el Trabajo, un protocolo para regular el trabajo docente en la virtualidad.

-¿Piden un resarcimiento económico por eso?

-Eso también, y se tratará en la paritaria, pero, más allá de esto, lo que están pidiendo es una regulación del trabajo docente en la virtualidad en el sentido de que se respete la carga horaria que tenían en los establecimientos educativos, algo que tiene lógica porque sino uno no puede organizar su vida familiar. Y también piden participar en la elaboración de los protocolos de la vuelta al aula porque no solo vuelven los y las estudiantes de los niveles primario y secundario sino docentes y personal no docente.

-¿Se puede prever el regreso para agosto?

-Siempre fue un escenario en La Pampa el de hablar de agosto o septiembre, pero nunca lo definimos porque hay que ver cómo evoluciona la situación epidemiológica, teniendo en cuenta que agosto es un mes todavía con un clima muy frío. El tema es que al volver lo hagamos seguros y que los padres tengan la tranquilidad de que los chicos van a estar cuidados.

-¿Es tan grave que los chicos pierdan el año y tengan que repetir? ¿O que las clases en el aula directamente no se retomen por este año?

-Lo que no se puede decir es que se pierde el año. El ciclo lectivo sigue. De una manera diferente, pero sigue.

-¿Con evaluación o sin evaluación?

-Con evaluación, pero de procesos. No necesariamente tiene que ser una evaluación con notas sobre los contenidos que puedan haber aprendido los alumnos. Hay que evaluar procesos porque hay aprendizajes que pueden analizarse de otra manera y los docentes tienen la preparación pedagógica para tomarlo de la misma forma. Y la educación está organizada en ciclos.

-¿Hay fecha para eso?

-Ya hicimos una etapa en la semana que pasó y para el segundo semestre veremos cuál es la realidad. La educación está conformada en ciclos, lo que este año no se pudo fortalecer suficientemente, se puede continuar el que viene, porque tenemos el ciclo de primer grado y segundo grado, el de tercero y cuarto y el de quinto y sexto. Y en el secundario el ciclo básico y el ciclo orientado. También estamos trabajando en priorizar saberes para hacer un trabajo conjunto con las instituciones para un mínimo de contenidos necesarios y básicos que tengamos que garantizar, porque si hay algo que también nos trajo la pandemia es la seguridad de que la escuela es irremplazable, porque se dan las relaciones humanas, el intercambio con los compañeros y docentes. La virtualidad nunca lo va a poder reemplazar. Hay que dar la tranquilidad de que el año no se va a repetir y que hay estrategias para poder fortalecer los aprendizajes que hacen falta y también un trabajo para priorizar contenidos que son básicos e indispensables.

