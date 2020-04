Luego de más de un mes de cuarentena obligatoria y con los establecimientos educativos cerrados por largo tiempo, las clases virtuales que impuso la pandemia del coronavirus van adoptando cambios y nuevas formas, sobre todo para no sobrecargar a los alumnos y a sus familias en el marco de un contexto diario absolutamente inédito.

En ese sentido, desde el Ministerio de Educación de La Pampa publicaron una nota en la que se dirigen a todos los estamentos educativos y a las familias en la que piden y sugieren, entre otras cosas, «no sobrecargar» con tareas escolares ni generar materiales «demasiados extensos» que provoquen el agotamiento de niños, niñas y adolescentes.

Educación sugiere «estrechar el contacto y hacerles llegar un mensaje con el objetivo de lograr la vinculación, comprensión, acompañamiento y sostén entre los equipos de docentes, estudiantes, familias y comunidades, para favorecer la continuidad pedagógica de los estudiantes».

En primer lugar, la cartera educativa se dirige «a los coordinadores y equipos directivos» y destacan que «resulta fundamental el sostén de los vínculos y la comunicación, promover el trabajo colaborativo, la integración de disciplinas, el trabajo en áreas y la resolución de situaciones comunes contextualizadas, a fin de evitar la sobrecarga de propuestas y el envío de materiales demasiado extensos, que desalienten a los/as estudiantes y preocupen a las familias».

Y sugieren «acompañar recorridos didácticos con diferentes opciones en relación con los textos, las imágenes, los recursos materiales, las estrategias, las actividades con la finalidad de brindar la oportunidad de elegir, como así también diversificar la propuesta de enseñanza para llegar a todos».

Además, se propone fortalecer la participación de los estudiantes, atender sus consultas, revisar sus producciones y hacer las devoluciones correspondientes; reconocer y acompañar distintas formas de devolución, retroalimentación y feedback que permite hacer visible lo que sucede, tomar y devolver para acompañar y seguir comunicados; y promover las devoluciones con apreciaciones cualitativas valorando, en primer lugar, todo lo bueno que incluya la producción y posteriormente focalizar en aquellos aspectos que deban revisarse y reformularse, siempre con la guía del docente.

«Flexibles».

Para docentes y equipos de apoyo a la inclusión, el mensaje institucional reconoce que se atraviesan tiempos de enseñanza con procesos de retroalimentación, devolución, ida y vuelta, trabajo sobre el error y reconstrucción. La calificación numérica no es el tema que convoca, pero sí las devoluciones, el seguimiento y el acompañamiento, no es tiempo de preocuparse por la evaluación y acreditación.

El Ministerio sostuvo que hoy es importante tener un registro de los y las estudiantes, tener en cuenta lo que pudieron lograr, lo nuevo que pueden aportar en los nuevos formatos que se está enseñando y aprendiendo; en definitiva, acompañarlos en cada paso para dar el paso siguiente.

«Es importante ser flexible con los tiempos y los espacios: los hogares de los/as docentes y los y las estudiantes no están preparados para hacer de ellos un aula, por ello es necesario acordar los tiempos de envío de las actividades y los tiempos de devolución, la implementación de cronogramas que pauten los tiempos para evitar el cúmulo de información», indicaron.

«Hoy más que nunca las consignas y las propuestas de enseñanza requieren de claridad y orientación. Es un tiempo propicio para proponer actividades que promuevan la lectura, la escritura y la oralidad, el desarrollo del pensamiento científico natural y social, el pensamiento crítico, matemático; la creatividad. Es necesario visibilizar la expresión de los y las estudiantes, es prioritario sostener el vínculo y la comunicación con todos», señalan.

Comunicados.

En el apartado dirigido a las familias, desde Educación reconocen que se trata de «un tiempo inédito, donde todas las familias afrontan situaciones cotidianas para resolver relacionadas con el trabajo, con el cuidado de los adultos mayores, con el acceso a los alimentos, con la salud y también con el desafío de apoyar y sostener la escolaridad de sus niños, niñas y adolescentes sin que asistan a la escuela, por ello entendemos y les agradecemos lo que están haciendo en el acompañamiento de sus hijos».

Y añaden: «Es un tiempo de ida y vuelta, de intercambios, de retroalimentación permanente, no dejen de consultar, preguntar, en definitiva, de estar siempre comunicados con su escuela. Es importante en tiempos de pandemia que nos puedan contar como resuelven las actividades en casa, si hay entusiasmo, si hay desgano, el tiempo de aislamiento nos toca y nos marca otro rumbo en nuestra vida cotidiana. Es necesario que sepan que quienes estamos en educación trabajamos para volver a encontrarnos en un tiempo en la escuela, y llegar en las mejores condiciones posibles porque todo lo que están haciendo en casa será retomado y puesto en valor por sus docentes».

«No es tiempo de evaluación»

En el mensaje dirigido a las familias, desde el Ministerio destacan que «sin reemplazar a la escuela queremos llevar adelante actividades que garanticen el derecho a la educación, pero a ustedes les pedimos que hagan lo que esté a su alcance, no se agobien porque es un tiempo de enseñanza y de aprendizaje para todos/as. Con esto queremos decirles que no es un tiempo de evaluación con notas sino un tiempo de transitar la experiencia de enseñar y de aprender sin encontrarnos en el mismo espacio todos los días».

¿Dictarán clases sin recreos?

El ministro de Educación de la Nación, Nicolás Trotta, ratificó que «todavía no se tiene la certeza de cuándo se va a volver» a dictar clases en las escuelas y señaló que cuando eso ocurra habrá que tomar medidas para evitar contagios de coronavirus, entre las que puso como ejemplo la eliminación de los recreos.

«Estamos analizando cómo profundizar las herramientas de educación a distancia y conversando con el comité de expertos para ver la expectativa que puede llegar a haber en el mediano plazo para la vuelta física a las aulas», sostuvo ayer el funcionario nacional.

En diálogo con El Destape Radio, Trotta subrayó que el Gobierno tiene que «ver en qué condiciones va a ser» el regreso de los alumnos a las escuelas, ya que eso «no será de un día para el otro».

En ese sentido, Trotta comentó que en algunos países se propone «la eliminación de los recreos» para evitar la acumulación de niños en los patios y así reducir el riesgo de contagio de coronavirus.

«Hay un artículo interesante que comenta cómo se proyecta la vuelta a las escuelas en Dinamarca, que implica la eliminación de los recreos, cierta distancia y cantidad de estudiantes en las aulas. Algunas de estas cuestiones son de difícil resolución en nuestro país, porque no hay colegios que puedan duplicar el espacio físico o el personal docente para reducir la cantidad de estudiantes en las aulas», admitió Trotta.

Los alumnos concurrieron por última vez a las aulas el 13 de marzo y desde el lunes 16 realizan educación a distancia, a través de cuadernillos, redes sociales, radio, televisión o la plataforma digital Seguimos Educando.

Fuente:La Arena