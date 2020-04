El médico cardiocirujano Jorge Rigutto denunció que su ex mujer viola constantemente la restricción impuesta por la Justicia pampeana y reiteró que fue condenado por «una falsa denuncia», realizada por su ex pareja, y por «un accionar irregular, por culpa del fiscal».

Rigutto visitó la redacción de este diario y explicó que todo comenzó a raíz de un «abuso sexual simple» que sufrió su ex pareja durante siete años, desde que era una niña hasta los 14 años, y que eso «generó el problema psiquiátrico que ella padece ahora, un trastorno límite de la personalidad o síndrome borderline, que necesita tratamiento psiquiátrico».

«Este abuso sexual infantil durante siete años, desde los 7 a los 14, generó un trastorno límite de la personalidad o síndrome borderline. Este diagnóstico no lo efectúo yo, lo efectúa una psiquiátra que yo consulté en el 2009, a raíz de los numerosos intentos de suicidios que tuvo mi ex mujer, desde el año 2007 hasta el año 2011 que yo vivía con ella».

El médico afirmó que se enteró de esa situación en 2007. «Ella había sido abusada sexualmente por el tío, un comisario en la localidad de Perú, actual residente en la localidad de General Acha», indicó y aseguró que él mismo lo denunció en dos oportunidades.

«Ni bien me entero de esta situación, se la comunico a los padres de ella y automáticamente tomo contacto con una psicóloga, la licenciada Mansilla, y ella fue una de las primeras que aconsejó realizar la denuncia correspondiente. Los padres de ella, no solamente no realizaron ninguna denuncia sino que hicieron caso omiso al asunto», afirmó Rigutto.

Falsa denuncia

Rigutto comentó que su ex pareja «presentó todo este cuadro psiquiátrico», donde «se intoxicaba y desaparecía tres o cuatro días». Esta situación «transcurrió durante años, sin que yo lograra que ella recibiera asistencia adecuada porque se negaba sistemáticamente a recibirla». A su vez, «la familia hacía caso omiso al tema».

Sin embargo, el cuadro de ella, según el médico, se profundizó tras la muerte de su madre en octubre de 2018. «Este fenómeno la terminó de desestabilizar a ella», precisó y resaltó que actualmente está siendo tratada por tres profesionales, «no por el problema que tuvo conmigo, sino porque tiene una enfermedad psiquiátrica».

En ese sentido, ratificó que «ella a mi lo que me hizo fue una falsa denuncia, yo nunca le hice nada. Tiene un trastorno producto de violencia sexual infantil que tuvo con el tío durante siete años, por no ser tratada por ese problema y por no haber estado contenida todo ese tiempo. Esa es la causa y las consecuencias las estamos viendo ahora».

«Ni siquiera la familia tuvo la delicadeza de denunciar a este hombre, que forma parte del entorno familiar de esta mujer», agregó.

Acusación contra el fiscal

Rigutto sostuvo que ella le efectuó «una falsa denuncia, diciendo que yo la había amenazado de muerte, cuando es totalmente falso». En ese sentido, aclaró: «Yo fui a llevarle al departamento de ella, que se lo regalé yo, un montón de facturas vencidas de otros departamentos que también le regalé yo. Como llegaban a mi domicilio, se las llevé para que no entrara en una mora impositiva».

La denuncia fue radicada el 17 de mayo de 2019, aduciendo que había sido amenazada, «cosa que es totalmente falsa, porque no quise retomar la relación», tras un episodio en donde ella desapareció de la vivienda por 48 horas.

Rigutto explicó que fue notificado al otro día y se presentó en la Comisaría. «Me atendió una oficial. Le dije que quería saber de qué se trataba. En ese ínterin aparece la comisario, a los gritos, amenazándome, diciéndome que tuviera cuidado con lo que iba a hacer ese fin de semana, porque el fiscal había dado la orden de detenerme», afirmó.

Ante la pregunta de quién era el fiscal, le contestaron que era Andrés Torino. «Cuando me dijo eso, se me vino todo el mundo abajo. Entendí todo», aseveró.

Rigutto explicó que años atrás operó al abuelo del fiscal, que posteriormente falleció debido a que «nunca lo llevaron a control e hizo una infección. Vino como un mes después, lo reoperamos con tanta mala suerte que hace una embolia cerebral séptica y se muere. La familia me hizo todos los juicios, penal, civil y contencioso-administrativo, y se los ganamos todos».

¿Justicia por mano propia?

El médico sostuvo que «cuando el fiscal recibe la denuncia, se puso la servilleta al cuello y 20 años después quiso hacer justicia por mano propia. Lo grave de todo esto es que, cuando a mi me citan, yo hago todo este descargo de que ella había sido violada por el tío, todo eso está escrito en la causa».

Sin embargo, Rigutto denunció que «el fiscal en vez de actuar como corresponde, cuando ve todo lo que yo le estoy relatando y se lo confirma la psicóloga, como eso no prescribe, debería haber ido a buscar a ese viejo y meterlo en cana. El tipo no le dio bola, lo sacó de lo causa y se enfocó directamente en molestarme a mi, y amenazarme. Empezó a hablarle a mi abogado, diciendo que me iba a meter preso, que cuidado con lo que yo iba a hacer».

Según Rigutto, en ese momento el fiscal comenzó a perseguirlo, «olvidándose de la causa madre que había generado este problema, que era el abuso sexual. Lo grave de todo esto es la actitud del fiscal, que obvia un hecho grave como es el abuso sexual durante siete años, que arruina a una criatura. El tipo no le da bola y se aboca a perseguirme a mi por un hecho pasado, que fue en el año 2002, queriendo hacer justicia por mano propia».

Violación de restricción

Por otro lado, Rigutto reveló que, tras ser denunciado «falsamente» otra vez por su ex pareja, luego de que él haya querido ir a cobrarle una deuda al padre de ella, «el juez Ralli se sentó y escuchó, no la dejó declarar y levantó la audiencia. Interpretó que fue una falsa denuncia».

Sin embargo, el médico denunció que, después de ese episodio, la mujer empezó a enviarle mensajes «a pesar de la orden de restricción decretada por la justicia». En ese sentido, precisó que también intentó llamarlo, aunque aseguró que «nunca la atendí. No hubo respuesta mía».

Pero, el hecho más grave se registró, según indicó el médico, cuando ella fue a su vivienda el pasado 23 de marzo. «Se hizo la denuncia en la Seccional Primera, el sábado pasado a las 9.40 de la mañana. Llevé todos estos mensajes y se elevó la denuncia a la Fiscalía por acoso, porque ella se presentó durante toda la semana en mi casa, violando la restricción».

Su ex pareja habría «entrado a mi casa, a los gritos, insultando, maltratándome, delante de mi hijo. La última vez me tiró las cosas del nene, y tuve que llamar a la policía. El 4 de abril fui a hacer la denuncia, ese día me pateo la puerta, me forzó la puerta con un destornillador porque yo no le quería abrir», completó.

