El juez de la Sala VI de la Cámara del Trabajo, Luis Raffaghelli, admitió este sábado que «hubo una presión muy ostensible sobre la Cámara del Trabajo en el gobierno anterior», en una entrevista con AM750.

Raffaghelli reveló que el foro laboral también recibió presiones por parte de «operadores» del macrismo.“La Justicia laboral no fue ajena a las cuestiones que denunció la jueza Figueroa. Estuvo en el ojo de la tormenta ni bien comenzó el Gobierno anterior”, afirmó.