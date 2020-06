Roberto Ayala se despidió de su cargo como jefe de la policía de La Pampa en medio de elogios y agradecimientos a su “gran líder” el ex gobernador Carlos Verna y al ex ministro de Seguridad Julio César González. Las diferencias con la actual gestión de la provincia ya no podían ocultarse, y Ayala era el último eslabón de una cadena de corrupción, amenazas y aprietes, que todavía deja vestigios en algunos puntos de la provincia.

“Me he sentido bajo su mandato realmente valioso, respetado y considerado”, reza la dedicatoria de Ayala hacia el ex gobernador. La relación entre ambos ha sido muy fuerte durante los años de Verna en el poder, e incluso una vez fuera. Ayala ha sido el instrumento de poder del vernismo dentro de la policía, trazando los objetivos de una institución entera a imagen y semejanza del ex mandatario provincial.

La prepotencia, los aprietes y las persecuciones han sido el modus operandi de una gestión policial que no sólo resultó en su desprestigio en el imaginario popular, sino en la desaprobación de los propios miembros de la fuerza.

El siguiente en la lista de las obsecuencias, publicada por Ayala, fue el ex ministro de Seguridad Julio César González. “Tu gestión es inigualable”, remarcó el ahora ex jefe de la policía para con su “querido Tato”. Todos los pampeanos, en especial los familiares y amigos de todas las víctimas de los crímenes atroces sucedidos a lo largo de su gestión, seguramente esperan que así sea.

Luego de enumerar una serie de supuestos logros alcanzados, cuya credibilidad no tiene sustento y queda opacada, vale recordar, por crímenes que entran en lo más oscuro de la historia policial pampeana, Ayala menciona un punto que merece réplica. “Se implementó la asistencia psicológica al personal con evaluaciones periódicas”, sostiene el ex funcionario en su carta abierta. Resulta paradójico pensar que, si por algo se ha caracterizado su gestión, es por los maltratos sufridos por parte de agentes de menor rango. El suicidio de Gastón Jesús Rodríguez, en General Acha, es la triste prueba de una lisa y llana mentira en el discurso del ex jefe de la policía.

Las fuerzas policiales, sin embargo, celebraron en su mayoría la salida de Ayala. Los encuentros sociales el último viernes fueron aprovechados por una importante cantidad de efectivos que desde hace tiempo sólo respetaban un cargo jerárquico, y no una calidad humana. Numerosos miembros de la fuerza pampeana ven en Héctor Lara un nuevo comienzo y esperan, entre otras cosas, la vuelta a una jornada laboral de 8 horas, que Ayala y González extendieron arbitrariamente a 12.

Ayala se despide de la jefatura policial condecorado por el cumplimiento de sus deberes políticos, pero repudiado por sus propios colegas. Se va felicitado por obedecer las exigencias de una línea política y por garantizar el avasallamiento de los derechos civiles en pos de esos objetivos, pero no quedará la misma imagen dentro de la fuerza. Ayala será recordado dentro de la policía como un jefe que utilizó los castigos como herramienta de adoctrinamiento, y los aprietes como mecanismos de control.

De todos modos, el vivo recuerdo de Ayala aún tiene su lugar en Eduardo Castex, precisamente en la figura de David Bazán. Un comisario puesto en funciones en el armado político del ex jefe de la policía y de Julio González, que desde entonces ha sido funcional a sus exigencias. Los apremios en la localidad, los castigos a sus propios compañeros y las amenazas personales (como por ejemplo la efectuada a la directora de este diario) se han convertido en los aportes de Bazán a una línea política que cerró un ciclo el último viernes.