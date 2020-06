El jefe de la Unidad Regional I, Fabián Suquía, defendió a los cuatro policías denunciados por golpear a un puestero en Telén. «Están diciendo cosas fuera de lugar», aventuró a pesar de que hay una investigación penal en curso.

El jefe de la Unidad Regional I de Policía, Fabián Suquía, desmintió que los cuatro policías de Telén denunciados por apremios a un puestero le hayan “pegado a una persona que no tenían que haberle pegado”. “Me parece que están diciendo cosas fuera de lugar”, intentó desmentir a los denunciantes. Un puestero correntino, analfabeto, aseguró que le pegaron hasta que se hizo «encima del pantalón», mientras le exigían que inculpe a otro trabajador rural en una infracción de caza.

El comisario defendió a los cuatro efectivos denunciados a pesar de que él no estuvo presente en el lugar de los hechos. Puso especial énfasis que “el procedimiento en el campo Dimoy, a unos 30 kilómetros de Telén, se hizo bajo una orden de allanamiento que otorga el juez de Victorica”.

“La información que se tiene, por la que el juez otorga el allanamiento, es por los llamados de vecinos sobre vehículos con características puntuales, de situación de caza en la zona”, declaró a CPEtv.

“Se va al campo, se realiza el allanamiento, se secuestran vehículos y elementos relacionados a la caza”, detalló el uniformado.

“Pero el procedimiento que otorga la justicia fue supervisado en todo momento, incluso las lesiones de las personas que fueron detenidas preventivamente por orden judicial son examinadas por personal de salud que no es de la Policía, al ingreso y al egreso de la comisaría”, subrayó.

-¿Usted dice que no hubo abusos policiales? –le consultaron.

-A ver, nosotros actuamos, no le puedo decir una cosa o la otra porque no estuve en el lugar. Pero la policía actúa de acuerdo a las normativas vigentes. Si usted me dice a mí que le pegaron a una persona a la que no tenían que haberle pegado, a eso yo lo tengo que desvirtuar y desmentir (sic). Porque la policía actúa bajo el marco legal. Me parece que están diciendo cosas fuera de lugar.

“Nosotros le dimos intervención a la Fiscalía de Investigaciones Administrativas. Por el momento no están separados del cargo. Hay una investigación administrativa y una penal”, dijo sobre el estado actual de los cuatro efectivos denunciados.

Estimó que aunque sigan en actividad “no entorpecen” la investigación porque interviene el fiscal general Armando Agüero y la FIA, y ninguno de los dos ámbitos dependen de la Policía de La Pampa.

«De tantos golpes me hice en el pantalón»

Cabe recordar que el puestero correntino Jorge Alberto Toledo, junto a su abogado Lisandro Ranocchia (ex funcionario del área de Seguridad), denunció que sufrió una golpiza durante un allanamiento en el campo por una presunta infracción de caza de otra persona, Juan Correa.

Toledo, oriundo de Corrientes y puestero del campo «El Dimoy», denunció al policía Eliezer Echegaray, que es encargado del Puesto Caminero de El Durazno. También fueron acusados los efectivos de apellidos Morales, Correa y (Roberto) Cabral.

«En el operativo le pegaron a Toledo. Le pido la documentación y en los papeles decía que era una infracción de caza, pero no habían encontrado nada. El primer diagnóstico que hago desde el punto de vista jurídico es que era un acta de infracción y no iba a pasar a mayores”, contó el abogado a principio de semana.

“Lo cité en mi estudio y cuando me hace el relato vi el marco de gravedad del tema. Es una situación desgarrante y un apremio contra una persona totalmente indefensa. Toledo es una persona muy humilde, oriundo de Corrientes, es analfabeto y le costó mucho expresarse conmigo”, añadió el profesional.

Aseguró que “estaban trabajando en una picada, cuando vuelven hacia el puesto se encuentran con la policía que los estaba esperando. Habían entrado a hacer la requisa de costumbre. Lo agarran a Toledo y lo empiezan a apretar, le preguntaban dónde estaban las armas y dónde estaba Juan Correa”.

Relató que “lo trasladan a otro sector del campo, y cuando está abriendo la tranquera, los policías le empiezan a pegar. Le exigían que tenía que decir que Correa estaba ahí caminando con él. De los golpes no podía ni hablar y se hace sus necesidades encima. Le dijeron que si hablaba de esto se iba a volver a Corrientes en una bolsa”, añadió.

El sitio Infohuella accedió a la denuncia en la que Toledo cuenta textualmente que los policías “me golpearon en el torso y en el abdomen, luego me dejaron que respire un poco, me llevaron más adelante y me volvieron a pegar y me decían que diga que Juan Correa y yo estábamos carneando en el campo y dónde estaba el arma del hijo de Juan Correa. Insistían en que Juan Correa estaba en el campo y como no podía respirar más me dejaron tirado ahí. De tantos golpes me hice caca en el pantalón”.

Relato creíble

Luego de la denuncia, el fiscal general Armando Agüero, dijo que “la denuncia tiene una magnitud importante, estamos hablando de hechos que no ocurren repetidamente, pero debemos ser muy exigentes porque el personal policial es la herramienta de la Justicia en la calle”.

“Aún no se ha tomado ninguna decisión con los policías involucrados. Por ahora no hemos pedido el apartamiento”, agregó.

“Fuimos a hacer una inspección ocular al campo, se filmó y se sacaron fotografías para contextualizar lo que dice Toledo. Según su relato participaron cuatro policías, pero estamos tratando de determinar si todos los que estaban allí cometieron algún delito”, señaló a Radio Kermés.

Remarcó que “frente a este tipo de hecho se valoran los testigos civiles, justamente son los que controlan lo que está haciendo la policía. Hay que ver si en este procedimiento se utilizaron y cuál es el valor de su testimonio”.

“Por política de Estado siempre creemos en el relato de la víctima. En este caso su relato tiene convicción porque se observan lesiones físicas, se acompaña con circunstancias de tiempo y espacio en el lugar y además intervinieron testigos ajenos a él y la policía”, completó Agüero.