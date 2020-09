El jefe de la Policía provincial, Héctor Lara, cuestionó la forma en la que se ejecutó el reclamo salarial de la policía bonaerense la semana pasada, donde efectivos armados llegaron hasta rodear la Residencia Presidencial de Olivos. «La forma no es amenazar a las instituciones democráticas», aseguró.

En declaraciones a Radio Noticias, Lara opinó que la salida a las calles de los efectivos «se podría haber evitado con diálogo interno» y, en caso de fracasar, «evaluar de qué manera hacerlo porque a veces la forma contradice al reclamo justo».

Lara se mostró conforme con el reclamo salarial de fondo, pero criticó el método utilizado. «Hay que ver qué canales hay para hacer llegar el reclamo, sin dudas que afectar el desenvolvimiento de las instituciones en democracia no es la forma», aseguró.

Respecto a la situación en la provincia, destacó que la fuerza mantiene un canal de diálogo abierto con el gobierno. «Se nos escucha y tenemos participación activa en el Ejecutivo».

Y resaltó la situación salarial en la que se encuentran los efectivos de la fuerza pampeana. «En términos salariales, comparativamente con Buenos Aires que hablaban de sueldos iniciales de 37 mil pesos, acá un agente con un año de antigüedad cobra $ 51 mil y de ahí para arriba por antigüedad y otras cuestiones», detalló.

En ese sentido, Lara también destacó que «estamos bastante bien ubicados en relación a otras provincias, principalmente las patagónicas».

Sindicalización

Lara habló sobre el debate respecto a la sindicalización policial y sostuvo que en caso de que avance algún proyecto para permitir la actividad gremial dentro de las fuerzas, no será igual que en el resto de las actividades debido a la sensibilidad que representa, por ejemplo, un policía «de paro».

«Al no haber sindicalización, es bueno que haya un canal de diálogo para que si se crea un reclamo sea escuchado y que no explote por un lugar no deseado porque somos una fuerza armada y debemos dar respuesta inmediata a la población», sostuvo.

Y agregó: «La sindicalización policial tiene que tener distintas características porque mientras un policía está de paro puede pasar que una persona esté perdiendo la vida y la respuesta de la policía debe ser inmediata, es un trabajo distinto a cualquier otro».

Contagios

Por otra parte, Lara fue consultado respecto del impacto que tuvo el brote de coronavirus en la fuerza durante los últimos días y detalló que se confirmaron tres casos positivos y hay 77 empleados y empleadas de la policía con aislamiento preventivo.

Precisó también que de los tres positivos, dos son de Intendente Alvear y están en actividad, mientras que el tercero es un oficial retirado convocado de Realicó. «Están en sus casas y no tienen síntomas de la enfermedad», aseguró el funcionario.

A su vez, aseveró que tras la confirmación de esos casos y porque varios son contactos estrechos y contactos de contacto estrecho, unos 77 empleados y empleadas de la policía provincial se encuentran con aislamiento preventivo. «Tenemos 20 aislados en Realicó, 17 en Intendente Alvear, 10 en Rancul y 5 en Embajador Martini. A su vez, hay otros 24 cadetes aislados porque están en proceso de prácticas y viajaron a Santa Rosa a una actividad donde tuvieron contacto con otro cadete realiquense», explicó.

Fuente: La Arena