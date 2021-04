El presidente de la Comisión de Fomento de Unanue, Aldo Fabián Araya, fue sobreseído por la Justicia de General Acha al no encontrar pruebas que demuestren coacción sobre una trabajadora que lo denunció hace unos meses.

La jueza de control, Laura Alejandra Moscoso Mendieta, con el consentimiento del Ministerio Público Fiscal de General Acha, firmó la decisión dejando constancia que la formación de la causa no afecta el buen nombre y honor de Araya.

Una trabajadora temporaria, pagada por la comuna, que prestaba servicios de limpieza en la posta sanitaria de la localidad, presentó la denuncia acusando a Araya de reclamarle relaciones sexuales a cambio de mantener el trabajo.

En los considerandos del escrito de sobreseimiento, la jueza recordó la denuncia y dejó constancia que el pedido del abogado defensor pidiendo la desvinculación de Araya contó con el visto bueno de la fiscalía interviniente, que coincidió con la magistrada en que de la investigación realizada, que incluyó la toma de declaraciones y la apertura de los teléfonos móviles, no surgieron elementos de prueba sobre delito alguno.

Vínculo emocional.

La denuncia, además del hecho concreto, se basó en la asimetría de poder entre la figura del presidente de la comisión de fomento y la trabajadora precarizada. «Esa asimetría de poder no surge más allá de los dichos ni de los mensajes intercambiados», constatados en la apertura de los teléfonos por parte de los técnicos.

Agrega que había «una flexibilización en el trato» entre ambos, al tiempo que menciona que un testigo mencionó que entre Araya y la denunciante existió «un vínculo emocional».

Ayer, tras acceder al falló, este diario dialogó brevemente con Araya, que declinó referirse a lo sucedido y se limitó a manifestar: «Por suerte salió todo bien, y quedó demostrado que lo que se me achacó no es verdad. Es un alivio porque esto me trajo muchos problemas, lo único que quiero es que la gente se entere de lo que dijo la Justicia, nada más».

Fuente: Diario La Arena