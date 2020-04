Resio explicó que desde el área social se trabaja con los diferentes programas existentes como la tarjeta provincial alimentaria, la tarjeta «AlimentAR» enmarcada en el programa «Argentina contra el hambre» del gobierno nacional y la AUH, llegan a un 20% de la población, es decir 97 personas beneficiarias. «A estos aportes que ayudan a paliar el difícil momento la comuna refuerza con un bono de mercadería que se retira en despensas de la localidad y alcanza a aquellas familias que no están beneficiadas por otros programas alimentarios»

Por otra parte el mandatario indicó que se está poniendo en ejecución la implementación para personas jóvenes que no tienen un trabajo estable y consiste en un «bono de mercadería» que retribuyen con trabajo controlado con las medidas de prevención correspondiente dentro de la comunidad «Aquel vecino que no puede salir a trabajar porque no está dentro de las medidas exceptuadas por el gobierno en esta cuarentena le damos una tarea controlada de manera conjunta con la policía y el personal sanitario de la posta para poder mantener las condiciones de higiene en el pueblo. Este tipo de trabajo se va a retribuir con mercaderia para retirar también en comercios de Quetrequén y de esta manera de paso ingresos locales y evitamos la movilización hacia otras localidades» y aclaró que no se trabaja con dinero en efectivo.

Resio dio detalles de los números a los que alcanzan los distintos paliativos alimentarios y económicos en su pueblo «Tenemos una base de datos muy detallada, Quetrequén tiene 42 personas beneficiarias de tarjeta social, respecto de AUH tenemos 24 personas, de la «AlimentAR» son 16 vecinos con un promedio de $4.000 a $6.000 por familia, de tarjeta social por problemas de obesidad hay tres personas asistidas que se suman a siete vecinos mas que tienen la asistencia por distintas patologias. Con eso, el bono en mercaderia y el bono con contraprestación laboral que servirá para pagar tasas municipales, comprar alimentos y con su trabajo ayudar a las instituciones que requieren mantenimiento estamos conteniendo a nuestra localidad en esta emergencia sanitaria»

MEDIDAS EXCEPCIONALES

Respecto de la ampliación de medidas que exceptúen a distintos oficios el Presidente de la Comisión de Fomento manifestó que se evalúa permanentemente con los intendentes que conforman la Micro Región I analizar de manera responsable y exhaustiva que tipo de características tienen las poblaciones para determinar flexibilizarlas o no y comenzar paulatinamente a movilizar la economía de los pueblos «Hoy desde Quetrequén lo que hacemos es apegarnos al Decreto Nacional y seguir como venimos hasta no tener una medida correspondiente con los intendentes de la región y ver en consenso como seguir desde la prevención, lo económico y lo laboral sobre todo para aquel sector que hoy está quedando afuera de los beneficios que alcanzan a algunos monotributistas o trabajadores con relación de dependencia»

DEPÓSITO DE MERCADERÍA

Resio indicó además que vienen dialogando a través de distintas iglesias y con productores locales sobre la posibilidad de generar un «depósito de mercadería» para aquellas familias a las que no les alcanza la jubilación, no tengan beneficios o no están pudiendo trabajar «Desde la comuna estamos haciendo nuestro aporte, lo hice desde lo personal y lo harán los funcionarios. Haremos un acopio de mercadería en el Salón de «La Vieja Esquina», estamos trabajando en eso, se viene una época muy difícil por los cambios climáticos, solo pedimos que tengan un poquito de paciencia que estamos trabajando mucho para encontrar la manera de llegar a todos»

Sobre el final el jefe comunal agradeció el trabajo del personal de salud y policial e instó a la población a comprometerse en el cumplimiento de las medidas preventivas y acatar la cuarentena obligatoria para frenar la propagación del Coronavirus.