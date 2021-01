El intendente santarroseño Luciano di Nápoli evaluó en una entrevista con este diario los daños de la fuerte tormenta del domingo a la tarde y si bien se esperanzó de que el Plan Director aportará solución no se animó a poner una fecha de inicio. «La idea es hacerlo en el marco de nuestro mandato», respondió en un par de oportunidades cuando se le pidió precisiones.

En relación a los cuencos de Villa Germinal y Malvinas Argentinas dijo que las bombas están funcionando «perfecto» y que, si el clima acompaña, la situación tendría que estar normalizada en el transcurso de este martes.

El jefe comunal también aclaró que el subsidio de 5 mil pesos a los inundados recién podría estar disponible en «unos 20 días», y que implicaría poco menos de un millón de pesos para el municipio. Respecto a la obra del trasvase dijo que su antecesor Altolaguirre «solo enterró caños».

– ¿Cuáles fueron los sectores de la ciudad más afectados de acuerdo al relevamiento que tiene la municipalidad?

– La zona norte de la ciudad, fundamentalmente, todo lo que es el barrio Almafuerte, El Molino y los alrededores de los dos cuencos…en los barrios Germinal y Malvinas Argentinas. Actualmente se está bombeando con normalidad tanto con las cuatro bombas en el cuento de Farinatti como con las dos del Malvinas, pero no dan abasto. Entiendo que si no vuelve a llover mejorará pronto la zona…el cuanto de la Farinatti a media mañana ya no tenía agua en las calles aledañas, no había agua en las viviendas. Tenemos un poco más complicado el Malvinas donde se bombea, pero el agua tarda en bajar. Hay tres o cuatro cuadras muy complicadas. Si el clima nos acompaña, mañana no debería haber agua en los domicilios.

– ¿Qué pasó con las bombas?

– Las bombas funcionaron perfecto…no funcionaron en un momento en que se cortó la luz pero cuando llevamos el grupo electrógeno la luz volvió y empezaron a funcionar normalmente. Y están funcionando desde ayer lo que pasa es que el agua baja muy lenta. Hubo mucha agua de golpe en toda esa zona. Lo mismo en la Santa Cruz, la Duval y la Catamarca. Hasta que no se haga la megaobra que necesitamos vamos a seguir teniendo estos problemas. El otro tema fue la boca de registros… en las esquinas saltaron todas y ahí quedó en evidencia la cantidad de conexiones clandestinas que todavía existen.

– ¿Tienen una evaluación económica del daño que causó la tormenta?

– Eso no lo puedo decir hoy porque no lo sabemos. El área de Gestión Social está haciendo un relevamiento. Nosotros todavía estamos asistiendo a familias que sufrieron el viento del 18 de diciembre. Actualmente tenemos 13 personas evacuadas en el Albergue Municipal, que son tres familias que tuvieron que dejar sus viviendas. Se entregaron más de 70 colchones, se brindó asistencia alimentaria y yo definí una ayuda de 5 mil pesos para cada una de las familias afectadas y que tenemos registradas.

– ¿Cuántas son las familias afectadas?

– Son más de 100…lo que quiero aclarar es que el subsidio va a tardar un poco en hacerse efectivo porque hay que hacer todo el trámite. El subsidio no lo van a tener mañana.

– ¿Cuánto va a tardar?

– Va a tardar al menos unos 20 días porque hay que hacer todo el trámite administrativo…son los tiempos normales que demora un trámite de ese tipo.

– ¿Qué presupuesto le demanda esto el municipio?

– Poco menos de un millón de pesos.

– Ni bien trascendió la ayuda de 5 mil pesos algunos consideraron que es poca. ¿No hay chances de mejorarlo?

– Lo que pasa es que ese monto lo tengo determinado por ordenanza. Tenemos un proyecto en marcha para aumentarlo.

– ¿Qué cantidad de milímetros por hora está en condiciones de soportar la ciudad?

– Eso muy bien no lo sé, pero el problema es el tiempo en que caen esos milímetros…si llueven 60 o 70 en una hora es muy duro porque van a surgir muchos problemas, sobre todo con el desborde de los cuencos.

– ¿Cómo implicaría en todo esto la concreción del Plan Director?

– El Plan Director implicaría todo un estudio del subsuelo de toda la ciudad y los escurrimientos. Las obras y proyectos para la calle Santa Cruz, la Duval, la Catamarca, y qué tipo de bombeo hay que hacer y dónde. La consultora que se contrató en el Gobierno de Macri avanzó poco y nada.

– ¿En qué instancia está eso ahora?

– No se pudo hacer mucho por el tema del Covid, pero como lo dijo el gobernador la idea es hacerlo con el Gobierno Provincial, la Universidad Nacional de La Pampa y la municipalidad. Tal vez se puede usar algo de lo que ya se ha hecho, de todos modos, hay obras como las estaciones de bombeo cloacales que las estamos haciendo. Algunas en ejecución y otras planeadas porque sabemos que las tenemos que hacer.

– ¿De qué tiempo se puede hablar para la concreción del Plan Director?

– No quiero hablar de tiempo, porque por ahí surge algún inconveniente como el que hemos tenido con la pandemia. La idea es hacerlo en el marco de nuestro mandato.

– ¿Cómo está el nivel de la Laguna Don Tomás?

– La teníamos en un buen nivel, en un metro cincuenta y ahora está en un metro ochenta y cinco. Pero ya están andando las bombas, la que siempre derivó al Bajo Giuliani y también estamos mandando hacia el cuenco norte.

– ¿Qué pasó con la Obra del Trasvase de la Laguna Don Tomás al Bajo Giuliani?

– De esa obra lo único que hizo Altolaguirre fue enterrar los caños, nada más…la bomba de esa obra las tenía que chequear la empresa donde las compraron y se demoró por la pandemia. Y no se pusieron en funcionamiento porque alta la conexión eléctrica entre la bomba y el transformador. Digamos, está el transformador, pero no está el cable. Eso cuesta más o menos un millón y medio de pesos. La orden de compra ya está hecha, es para comprar ese cableado Calculo que en un mes más tendríamos que tener esos cables acá.

Fuente:EL Diario