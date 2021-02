El intendente Abel Sabarots argumentó el crecimiento de la población, la extensión de la ciudad y los trastornos que significa concurrir a la sede del banco de la calle España, en pleno centro de la ciudad, donde vecinos y vecinas deben concurrir por lo que reclaman la implementación de nuevas unidades para no tener que trasladarse tanto para retirar efectivo o efectuar otras operaciones.

Sabarots manifestó a Iviglia la necesidad de instalar nuevas unidades en distintos sectores de la localidad para resolver la problemática que desde hace tiempo aqueja, sobre todo, a personas mayores que no cuentan con movilidad propia.

Hace unos meses, Sabarots recibió en su despacho a funcionarios del Banco Pampa, donde también se charló y pidió sobre dicha cuestión, pero la problemática de la pandemia atrasó todos los planes de realización de obras.

Según pudo averiguar LA ARENA, la reunión fue «muy positiva» y el presidente de la institución bancaria quedó en tratar con sus pares en próximas reuniones de directorio, la cantidad de cajeros a incorporar y la posibilidad concreta de llevarlos a los barrios de la ciudad.

Actualmente los únicos cajeros del Banco de La Pampa son los que se encuentran en la sucursal de calle España, pleno centro de la ciudad. Si bien hace unos años se agregaron dos unidades nuevas, lo que los vecinos reclaman es que se coloquen en sectores alejados como barrio El Oeste o Ex Combatientes en el sector sureste.

Camioneta.

El municipio concretó ayer la compra de una camioneta 0 km, Chevrolet Montana utilitaria con caja, que será destinada al funcionamiento de la Secretaria de Obras Públicas.

La compra del nuevo vehículo se afrontó con fondos que surgen del intercambio de la barredora con el camión compactador y la desmalezadora, llevada a cabo hace unos meses con el municipio de Santa Rosa.

En esa permuta, General Acha recibió las maquinarias indispensables para los trabajos que se ejecutan en la limpieza de terrenos dentro del ejido urbano y la mantención de banquinas sobre ruta nacional 152, como consecuencia del convenio firmado con Vialidad Nacional.

Además, quedó un saldo de más de un millón y medio de pesos a pagar en cuotas por parte de la municipalidad capitalina, que fue utilizada para la compra de la nueva camioneta 0 km.

Fuente:La Arena