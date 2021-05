El intendente de Santa Rosa, Luciano di Nápoli (Frejupa, peronismo), cuestionó las recientes manifestaciones contra la cuarentena que se desarrollaron el 25 de mayo en la capital provincial.

“Me parece muy bien que todo el mundo se pueda expresar. Lo que no me parece lógico es el momento. Hay otro momento y otras formas. No me parece bien tampoco hacerlo en las puertas de la residencia del gobernador (Sergio Ziliotto)”, dijo.

También se refirió a la situación epidemiológica. “La esperanza ahora pasa por la llegada de vacunas a la Argentina”, sostuvo. “La curva de contagios aún es alta”, manifestó en diálogo con los periodistas Luis Talone y Luis Lardone.

“El aumento de los casos de contagios es multicausal. Estamos atravesando una segunda ola, donde hay un aumento en todo el país. Además, estamos entrando en invierno y lógicamente nos metamos en ambientes cerrados, por lo que hay más mayor contagiosidad”, sostuvo. “Y también el comportamiento social. Creo que hubo cierto relajamiento social, donde se veía que habíamos empezado a vacunar y esto nos pegó una cachetada y volvimos para atrás…”.

Dijo que no es “insensible” y que le preocupa la situación de comerciantes. “Me preocupa la situación de los comerciantes, como también me preocupa la gente que vive al día y hace changa, y la gente que no tiene para comer. Es la peor situación de nuestro país porque a la crisis económica, de endeudamiento que ya venía, se le sumó esta pandemia. Toda medida que se toma desde Nación, la Provincia y la municipalidad, siempre será un paliativo y nunca va a cubrir todo lo que se pierde”, dijo.

“La ayuda social es permanente y hemos tenido el respaldo de la Provincia. Cuando hay un confinamiento más estricto, automáticamente aumenta la demanda social… Se dispara automáticamente el pedido de ayuda alimentaria”, sostuvo.

“Nos hemos juntado con comerciantes de diferentes rubros y he recorrido buena parte de las empresas de nuestra ciudad. Dentro de lo que hemos podido, hemos hecho una reducción de tasas y hemos tratado de generar movimiento económico, siempre en el marco de las restricciones que tenemos”, agregó.

“Tenemos que salir lo más indemne de la pandemia, para poder recuperarnos más rápidamente. Una de las cosas que me preocupa es cómo salir luego de la pandemia”, expresó.

El lunes 31, por lo pronto, se saldrá del confinamiento estricto: se permitirá la apertura de locales comerciales, con atención al público entre las 6 y las 18 horas. “Será una pequeña apertura económica, paulatina, que no tiene que ver con las juntadas o encuentros sociales”, aclaró. “Esta es la primera etapa después del confinamiento y desde la municipalidad estamos acompañando”.

Fuente: Diario Textual