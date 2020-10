El intendente de Villa Huidobro se expresó sobre los inconvenientes con La Pampa para la circulación de los esenciales, apeló a la sensatez de los gobernantes pampeanos, al tiempo que reclamó de los autoconvocados responsabilidad y cumplimiento de las medidas de bioseguridad y de las reglamentaciones vigentes. Aseguró que no les temblará el pulso a la hora de sancionar transgresiones como ya lo han hecho.

El intendente de Villa Huidobro se refirió de forma crítica y con preocupación respecto a los problemas de transitabilidad entre Córdoba y La Pampa, en ese sentido señaló: «si bien ahora se han ido destrabando algunas medidas de aquel bloqueo que había en la vecina hermana provincia de La Pampa, sería bueno ir avanzando para ir solucionándolos, yo siempre digo que esta es una zona totalmente integrada en materia sanitaria, y no solo eso sino que estamos integrados en la vida».

«tenemos muchos lazos afectivos, familiares, laborales, comerciales, y que esta integración se haya visto destruída por celosas medidas tomadas en torno al Covid-19 es preocupante, nunca puede ser el remedio peor que la enfermedad» afirmó, al tiempo que reflexionó: «creo que no ha habido sensatez, no ha habido cordura al momento de imponer estas medidas porque llegamos a la locura extrema de que un nacimiento y una muerte se produzcan en una ambulancia».

Y no evitó referirse a las medidas tomadas por las autoridades de La Pampa, destacando lo que definió como una buena situación sanitaria actual del sur cordobés al remarcar: «aspiro a que se iluminen las autoridades pampeanas, que tengan un momento de sensatez, y que vean que nosotros hoy tenemos 18 casos activos, no tenemos un brote, hay un gran manejo del COE municipal al igual que en Huinca Renancó». Tras lo cual agregó que «bien podríamos ir avanzando en una mayor integración regional».

AUTOCONVOCADOS

En torno a las movilizaciones llevadas adelante por cordobeses y pampeanos en la ruta nacional 35, las cuales pretenden reiterar este próximo fin de semana Quiroga sostuvo: «me parece bien que la gente en cualquier lugar de la Argentina tenga la posibilidad de manifestarse, si entiendo que tenemos que hacerlo de una manera muy responsable, no estamos dentro de la normalidad, por lo tanto todas las disposiciones que se toman dentro de la pandemia hay que respetarlas».

Pero el primer mandatario comunal se manifestó contrario a una apertura total al señalar: «esta bueno manifestarse, ir hacia una apertura, pero creo que no es el momento todavía, además hay que fijar bien y claramente cuáles son los motivos de la manifestación o movilización, yo por un lado entendía que era para lograr esta vuelta a la integración con la provincia de La Pampa, para que pudiésemos pasar de un lado para el otro los médicos, la policía, los enfermeros, las personas que necesitan atención médica».

Puntualmente se mostró opuesto a una apertura por cuestiones familiares que vulneren lo sanitario, en esa línea dijo: «lo que no me parece bueno es convocar para que la familia se junte, ahí está la confusión, mucha gente dice yo quiero ver a mi familia, van y se funden en un abrazo, eso me preocupa mucho, no se han respetado las medidas de bioseguridad, como el distanciamiento, uso de tapabocas, me preocupa que haya un rebrote».

«Le pido a la gente mesura, responsabilidad, no sea cosa que por querer desesperadamente ir camino hacia una liberación total de actividades nos encontremos con un rebrote que tire por la borda todo el esfuerzo que venimos haciendo», remarcó.

AGROPECUARIOS

Si se mostró en favor de una buena circulación de los trabajadores agropecuarios y todo lo que tenga que ver con la producción de alimentos, «somos muy respetuosos de lo que dispone el decreto presidencial y allí se establece que las personas afectadas a la producción agropecuaria están dentro de la esencialidad y tienen el permiso para moverse, somos totalmente respetuosos de ésto, porque sino entraríamos en un desabastecimiento de las economías regionales».

AUDIOS

Por último le preguntamos al intendente por algún audio de su autoría que si bien están dirigidos a sus colaboradores o «grupos de militancia» han sido filtrados y viralizados de forma exponencial, sobre los cuales Silvio Quiroga afirmó que «lo que digo en privado lo digo en público, no tengo ningún inconveniente», al respecto explicó: «Me parece bien que se reclame pero hay que ser muy cuidadoso, que sean responsables, y todos aquellos que nos quieren bajar un mensaje cargado de odio, de ira hay que tener cuidado» al tiempo que agregó «nosotros trabajamos basados en el amor a nuestra gente, me parece bien que se manifiesten pero de manera responsable, no podemos bajar mensajes de odio, de rencor, no podemos ser tan idiotas de hacer el esfuerzo durante seis meses y ahora tirar todo por la borda, hay mucha gente que tiene una visión gorila de la realidad, gorila es aquel que piensa en hacer daño, son los mismos que piensan que tiene que ir a laboratorio privado a hacerse un estudio para que estos negros de m… (como ellos dicen) no los controlen, lo que yo digo en privado lo sostengo en público».concluyó el intendente de Villa Huidobro.

Fuente: INFOTec