El intendente de Santa Rosa le bajó el tono a la discusión mediática por la convocatoria a la caravana de la militancia y resaltó que “están todos los sectores invitados, cada cual lo conmemora como quiere, lo que no podemos hacer es dejar pasar la fecha”. Verna, Marín, las PASO.

“Es un día muy especial, homenajeamos aquel primer retorno del General Perón en 1972, y para eso con algún grupo de agrupaciones y de otros partidos, llamamos a la caravana de la militancia, respetando las distancias, sin bajarnos de los autos”, dijo sobre la caravana que parte a las 17:30 desde el monumento de ingreso a Toay en dirección a la sede justicialista.

“Vamos a hacer una reivindicación de las militancias de siempre, la de ayer y la de hoy. Es una movida que se hace en todo el país, cuya consigna básica es el apoyo al proyecto de ley de aporte extraordinario de las grandes fortunas, la ley de fuegos para evitar la especulación inmobiliaria, y algunas otras leyes importantes que tienen que ver con la cuestión ambiental, y por supuesto, apoyar a nuestro presidente y nuestra vicepresidenta que reciben embates permanentemente de los grupos económicos”, agregó.

– Hubo alguna molestia porque no está el sello del PJ en la convocatoria…

– Cada uno recuerda y reivindica el día de la militancia como quiere, yo tengo un enorme respeto por todos los compañeros de todos los espacios, no tengo nada para decir, que cada uno lo recuerda, lo conmemora o lo festeja como quiere. Un grupo hacemos esta caravana, otros un mural, una pintada, un comunicado, pero lo que no tenemos que hacer es dejar pasar la fecha.

– ¿Se invitó a todos los sectores?

– Están invitados todos los sectores que quieren participar. Yo no sé de quién fue el enojo. No recibí ningún enojo, el que quiera participar, que lo haga, están todos invitados.

– Hubo expresiones de Rubén Marín y el Consejo Local de Unidades Básicas…

– El presidente fue invitado, hablé yo personalmente con Fabián Bruna y me dijo que iba a participar. Si hay alguien al que le tengo un absoluto respeto es al exgobernador Marín, podemos tener alguna diferencia, pero es una persona a la que le tengo un enorme respeto. Lo que escribió no lo tomé como una cuestión personal ni como un enojo.

– ¿Y que pensás de la reaparición pública de Verna?

– Es uno de los políticos más importantes de la provincia de La Pampa, quien conduce un lugar importante dentro del partido. Si decide ser candidato, seguramente va a contar con muchísimo apoyo. Tengo buen diálogo, mucho respeto, pero lo de las candidaturas, lo veremos llegado el momento, para las candidaturas falta un año. Tenemos que tener un poco de paciencia con eso.

– ¿Y la relación con los sectores a los que le ganaste la interna?

– Yo me junté con todos los sectores del peronismo, todos me han manifestado su apoyo, muchos integran el gabinete, otros que no, pero tenemos muchos diálogo.

– ¿Las PASO se tienen que suspender?

– No tengo postura, estoy charlando con compañeros, no sé si hay ahorro o no hay ahorro, porque hay que garantizar de todos modos las elecciones internas. Me parece que hoy no es el momento de hablarlo. Se debatirá el año que viene. La doble instancia tiene que estar.