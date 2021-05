El periodístico de la 99.9 Impacto Castex dialogó con Guillermo Farana, el intendente de Santa Isabel. El nuevo jefe comunal habló de la situación epidemiológica de la localidad y mencionó las nuevas restricciones.

“La situación se ha complicado bastante para ser un pueblo chico”, expresó el Intendente Guillermo Farana. De 5.550 habitantes hay más de 108 casos contagios. “Estamos muy preocupados. Tenemos dos personas internadas acá (Santa Isabel) y dos personas trasladadas al CEAR de Santa Rosa con respirador”.

Frente a la suba de casos, Farana se reunió con el comité de crisis y decidieron suspender las domas y los partidos de fútbol. “Por más que el partido sea sin publico acá no tenemos tapial, tenemos alambrado, entonces la gente se agrupa a ver el partido desde afuera. El club hace respetar los protocolos pero afuera se juntan los hinchas. Lo mismo paso por pádel.”, relató a este diario.

Desde la empatía, el Intendente relató “no le echo la culpa a nadie, como sociedad nos pasa a todos que te pones a ver un partido y te juntas a hablar con el de al lado”. Los organizadores han desistido de hacer los partidos, por lo menos hasta el importante brote pare.

Con respecto a las reuniones sociales, el intendente de Santa Isabel declaró que “nosotros tratamos de controlar lo más posible, pero obviamente que alguna juntada se nos filtra.

Por sobre todas las cosas estamos concientizando, tenemos campañas publicitarias en las radios locales y páginas del municipio”.

Con un tono irónico Farana dijo: “tenemos tanta suerte que hasta el inspector y la inspectora que tenemos están aislados”. Mencionó que tienen una baja en trabajadores esenciales por aislamiento, dos policías y dos enfermeras, que al ser un pueblo chico marca la diferencia.

En relación con la actividad comercial, el Intendente comentó que la gente se cuida y tiene mucho cuidado porque tienen mucho comercio activo con Alvear-Mendoza, que está plagada de contagios.

Farana confesó que aún no pudo hablar con el gobernador Ziliotto. “Nosotros estamos en fase 5 todavía, entonces hasta que no cambie la fase no podemos pedir más”.

El Intendente de Santa Isabel dejó expresa su confianza hacia la responsabilidad ciudadana: “no queremos entrar en un sistema represivo de control absoluto, sino queremos que la gente comience a tomar conciencia”.

Manifestó que el pueblo está asustado. Al implementar el programa de búsqueda activa comenzaron a surgir nuevos casos. “Estamos empezando a sentir en carne propia. Porque hay gente conocida que está internada y nos preocupa mucho, y eso nos hace tomar conciencia”. Farana dijo que todos cumplen los protocolos y usan barbijo durante el día, “por ahí se nos escapa alguna fiesta a la noche pero cada vez es menor porque estamos muy preocupados”, finalizó.