Una extensa charla, la primera desde que asumió la Intendencia, mantuvo el Jefe comunal de Realicó José Braulio Alvarez con este medio, en la que se repasaron estos intensos cuatro meses de su gestión de gobierno. El primero de ellos, es el contexto sanitario por la pandemia del COVID -19.

La situación de emergencia sanitaria por el COVID-19 fue, inevitablemente el primer tema que abordó el mandatario realiquense «Es un tema nuevo que vivimos con mucha preocupación y que ha desorientado incluso a las grandes potencias. Hace poco que hemos asumido y llegamos con un plan de gobierno bien armado y habiendo concretado uno de nuestros proyectos que era la Universidad, que no es un logro mayor y nos permitió posicionar a nuestra ciudad en la región. Somos una ciudad universitaria y eso nos había dado mucho ánimo y cuando estábamos avanzando con los otros proyectos que tenemos nos apareció esto de la pandemia y nos obligó a dar un giro».

«En nuestra provincia y en Realicó se tomaron tres medidas fundamentales» aseveró Alvarez, «la primera fue el blindaje de la provincia, eso fue muy importante para evitar el contacto con otras provincias que tienen circulación comunitaria del virus; otra medida es la organización que hay en Salud Publica de La Pampa, desde donde bajan todas las medidas que vamos adoptando en las localidades y otro hecho importante es el comportamiento de los pampeanos y realiquenses, comerciantes, adolescentes, adultos han tomado bien la cuarentena y se están viendo los resultados»

Pero tras el análisis del contexto local el Jefe comunal instó a no bajar la guardia y seguir atentos «Nosotros tenemos una situación particular por la cercanía con Córdoba, esto nos obligo a correr el puesto de control mas al límite para que la policía además pueda controlar los caminos vecinales y creo que hasta hoy el resultado ha sido exitoso, lo mido por los resultados, no hay casos»

¿SALUD VS ECONOMÍA O SALUD Y ECONOMÍA?

Respecto de las decisiones del Presidente de la Nación Alberto Fernandez de resaltar desde una primera instancia la importancia de la salud por sobre el complicado contexto económico que conllevaba la parálisis comercial impuesta por el Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio, el Intendente se manifestó en favor de buscar un equilibrio «Yo creo que no es una cosa u otra, la salud tiene que ir acompañada por la economía, no podemos dejar que se caiga nuestra economía y eso es lo que está ocurriendo en La Pampa que se han comenzado a habilitar los comercios algunas horas por la tarde y sobre todo el pequeño negocio y mañana la Microregión I a través de una teleconferencia que se llevará adelante con el Gobernador seguimos insistiendo en que se habilite la obra pública porque eso nos va a dar mano de obra y trabajo a la gente, eso va a volver a poner dinero en los bolsillos y va a reactivar al comercio local. Voy por una cuarentena comunitaria, es decir que trabajemos acá, con gente de Realicó, que no dejemos entrar gente de afuera pero que podamos reactivar. Otro tema que falta y que considero que tienen que comenzar a trabajar son los restaurant y los comedores, con menos gente, con distancias, y con medidas preventivas, el delivery no se si hasta les da para cubrir los gastos.»

En la primera parte de la nota donde se refirió a la situación de la pandemia el Jefe comunal reflexionó «El coronavirus nos tiene que dejar algo importante y es que nos acostumbremos a las medidas preventivas, y los últimos informes que vengo leyendo del Ministerio de Salud de la provincia es que estas medidas han hecho disminuir los casos de diarrea en los chicos, de neumonía y enfermedades respiratorias»

ACTIVIDADES DEPORTIVAS

Consultado sobre el pedido de diversos sectores del Deporte de permitir la practica de aquellas actividades que se desarrollan en soledad indicó «Creo que todo se va a ir flexibilizando, es un tema mas discutible porque la transmisión de este virus es a través de las gotas de saliva y aquellos que practican deportes donde se agitan respiran y se expande la saliva mas lejos, por eso creo que va a ser de lo último que se habilite y es por este motivo que se permitieron solo las caminatas y no se habilitó ni correr ni andar en bicicleta. El virus es de transmisión respiratoria, pero reitero siempre que en La Pampa la situación es distinta porque acá no hay casos en este momento y la curva no existe. No hay que descartar que pueda aparecer un caso, y quizás por mi profesión de médico (aunque ya jubilado) si yo debiera dar una opinión creo que no es momento de flexibilizar en el deporte» concluyó sobre el tema.