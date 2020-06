El intendente de Realicó, José Alvarez dijo que a partir del caso positivo de coronavirus que hubo en la localidad los vecinos y vecinas «van a extremar las medidas preventivas».

El intendente de Realicó, José Alvarez se refirió este martes el caso de Covid19 que se registró en la localidad del fin de semana cuando un transportista dio positivo.

«Creo que ahora la gente va a tomar más conciencia y quienes no usaban tapabocas, lo van a hacer, van a ser más extremas las medidas preventivas», aseguró el jefe comunal.

El sábado un camionero de Realicó dio positivo en un test de coronavirus. Los contactos estrechos que tuvo fueron aislados y los resultados de los análisis fueron negativos.

«Estamos tranquilos. Yo siempre tenía sospechas por los camioneros, sobre todo porque son los únicos que salen y recorren todo el país», dijo Avarez.

Comentó que el transportista «es una persona joven, está dentro de los casos leves, sin síntomas y está en Santa Rosa. Acá, en Realicó hay gente aislada en un hotel. Se trata de ocho personas y la logística está a cargo del municipio. Ya se hizo un hisopado y les dio negativo».

El intendente comentó que «luego de este caso, no hay ida y vuelta hacia Huinca Renancó. Allá cerraron las fronteras y la gente que tiene negocios en Huinca, no pueden pasar”, precisó. “Huinca Renancó no deja entrar a nadie que vaya de Realicó por una semana».

«El resto de las actividades de Realicó están bien. Acá estamos en fase cinco y tenemos casi todo habilitado, con todas las medidas impulsadas por el Gobierno Provincial. Menos el fútbol, cine, teatro, y lugares de concentración, está todo normal, todo habilitado», aseguró en declaraciones radiales.