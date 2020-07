Ministro de Seguridad: “el sistema en la provincia está muy bien controlado”.

Esta mañana, autoridades del Ministerio de Seguridad y de la Policía de La Pampa visitaron la localidad de La Adela, donde mantuvieron una reunión de trabajo con el intendente Juan Barrionuevo, e integrantes del Comité de Crisis.

Formaron parte de la comitiva, el ministro de Seguridad, Horacio di Nápoli, y el jefe de Policía, Héctor Lara, quienes junto a las autoridades municipales, sanitarias y policiales locales hicieron una recorrida por la Comisaría; los distintos puestos de control, entre los que se destaca el instalado frente al Automóvil Club Argentino (ACA) que es el único ingreso a la localidad y donde se construyó una cabina que brinda comodidad al personal que desarrolla sus actividades; el Centro Comunitario La Adela, donde observaron las medidas preventivas y de seguridad en el marco de la práctica de actividades en pandemia y el albergue de dicho espacio, completamente renovado, donde se albergan los policías que llegan a realizar las tareas de custodia en puestos de control; y el Cuartel de Bomberos Voluntarios, a quienes felicitaron por la ardua labor y acompañamiento en las tareas de control.

Intendente

Tras brindar la bienvenida a las autoridades, el intendente de La Adela destacó el acompañamiento permanente de los funcionarios provinciales en el marco de la pandemia. Asimismo, remarcó la particularidad de su localidad y el trabajo conjunto con Río Colorado, por el límite entre La Pampa y Río Negro. “Los distintos transportes que hay a Bahía Blanca, donde el virus circula, preocupa mucho al vecino, agradecemos a los vecinos que están en comunicación permanente, la conciencia de la sociedad facilita mucho el trabajo tanto a Salud, a la Policía y a nosotros mismos”, agregó Juan Barrionuevo.

El jefe comunal destacó la buena organización respecto al programa “Regreso a Casa”, donde en la localidad, un privado brindó las instalaciones de su hotel para que se hospeden y hagan la cuarentena como corresponde. “Hasta ahora no hemos tenido casos positivos. Aprovechamos para pedir disculpas si en algún momento hemos cometido errores pero siempre es por querer hacer las cosas lo mejor posible”.

Ministro

El ministro de Seguridad agradeció el buen recibimiento y comentó que la visita se da en el marco de una inquietud trasladada por el intendente, “estamos en una situación bastante compleja, fundamentalmente se ha disparado el virus en la ciudad de Bahía Blanca, ya hay circulación local, lo que nos lleva a reforzar los controles de seguridad y también de salud”.

En un trabajo conjunto con Salud, en zonas como La Adela, de mucho tránsito, se refuerzan los controles, “a eso venimos hoy, a ver cómo está la Policía, sabemos que está funcionando bien pero siempre tenemos que estar presentes, para respaldar al personal policial que sabemos que desde el 19 de marzo se ha cargado esta responsabilidad en todos los puestos camineros y que el resultado de esos controles, con algunos errores, es que el sistema epidemiológico en la provincia está muy bien controlado”.

El titular de Seguridad se refirió al último caso positivo en Santa Rosa, donde a las 3 o 4 horas ya se tenía a los contactos estrechos aislados, “fue el tercer caso donde tuvimos que salir a buscar a la gente y nos marca que ya está aceitado el sistema como para atender estas cuestiones, lo que no quita que en unas horas tengamos un gran problema. El ABC de esto es la responsabilidad social y la conciencia social”.

La provincia está bien controlada, de acuerdo a los dichos de di Nápoli, quien remarcó que el gobernador Sergio Ziliotto brindó directivas precisas de sobre este tema, “y estamos actuando en consecuencia. En La Adela charlaremos con el intendente, con el Comité de Crisis, se plantearán algunas cuestiones, las que están funcionando bien las que están mal, esto de los comisionistas que sube gente y la lleva a Bahía (Blanca) es de un grado de irresponsabilidad enorme porque la gente –nos decía Juan (Barrionuevo)- baja en la estación de servicio y hay que estar atentos que no nos dejen una persona, que va a Bahía, que ya quien se va sin avisar es una irresponsabilidad porque no en todo el país está el control exhaustivo que hacemos en esta provincia. Al avisar, a Salud, a la Policía, nosotros podemos saber de qué forma tratarlos al regreso, claro que a nadie le gusta pasar 14 días aislados pero bueno, si a nadie le gusta pasar 14 días aislado tiene que pensar si es necesario llegar a Bahía o no, o si correr semejante riesgo vale la pena. Esto no significa impedir que alguien vaya a un turno médico, por ejemplo, pero guardar todos los recaudos del caso y hacer saber acá a dónde van y a qué van, porque Salud va a tomar las medidas del caso”.

Jefe de Policía

Por su parte, el jefe de Policía destacó el trabajo y esfuerzo del personal policial, “por suerte, a pesar de estar en la trinchera y de estar expuesto en los límites de las situaciones no hemos tenido personal policial que haya contraído el virus. Además la predisposición de muchas horas de trabajo, que no han menguado hasta el día de hoy y han estado absorbiendo constantes directivas que han sido cambiantes”.

Lara explicó que la fase avanzada en que se encuentra La Pampa genera gran circulación de personas, lo que incrementa la labor policial más allá de los controles, principalmente en que el virus no ingrese a la provincia.

Finalmente, llamó a mantener el trabajo de forma permanente para que la situación no cambie y continúe mejorando, “el agradecimiento al personal policial, a la población en sí, que ha hecho las cosas bien en su mayoría, seguimos pidiendo la colaboración en el sentido de alertar, hay gente que avisa y aporta datos (de incumplimientos), eso se ha dado en muchos casos”.

Analizan el funcionamiento de la Ley N°2870 en La Adela

Funcionarios del Ministerio de la Producción mantuvieron una reunión con el intendente de La Adela, Juan Barrionuevo, autoridades municipales e integrantes del Consejo Productivo local, a fin de dialogar respecto al funcionamiento de la Ley N° 2870, de Promoción de las Actividades Económicas.

El subsecretario de Desarrollo Local, Ariel Aquino, comentó que los créditos están destinados a financiar actividades económicas (servicio, comercios, pequeñas industrias y demás) en todo el territorio provincial, “estamos convencidos que con un Estado presente como el que tenemos y un Ministerio de la Producción que promueve el espíritu emprendedor, la idea es garantizar el desarrollo económico y productivo de la provincia”.

La actualidad de pandemia modificó algunos planes de promoción, por lo que el esfuerzo desde los municipios hoy está puesto en sostener emprendimientos que ya están en marcha.

Por su parte, Aixa Salussoglia, directora de Capacitación y Comercio, añadió que antes de la pandemia estaba pensada una recorrida por todas las localidades con una serie de capacitaciones relacionadas a ventas, marketing, comercialización y todo lo que es costo de productos, “que es lo que los emprendedores reclaman que les está haciendo falta”.

La pandemia no detuvo las capacitaciones, que se hicieron de forma virtual, “la idea es poder comenzar con reuniones presenciales de a 10 personas, cumpliendo los protocolos. En estas capacitaciones se busca acompañar al emprendedor para que pueda mejorar su producto, sus ventas y mejorar su presentación”.

A modo de cierre, la funcionaria sostuvo que hoy el trabajo es distinto, a pesar de la flexibilidad de la cuarentena en La Pampa, “hoy hay mucha compra on-line, hicimos un convenio con la Fundación del Banco de La Pampa, que tiene una plataforma virtual excelente, donde tuvimos 20 emprendedores que hicieron una capacitación de venta digital, porque no es colgar las fotos solamente, es un trabajo más que se le agrega al emprendedor”.