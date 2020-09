Un total de 16 viviendas sociales recibirá Catriló, en el marco del programa «Mi Casa » que lanzó el Gobierno pampeano para las localidades de menos de 10 mil habitantes. Se harán en dos etapas. Por su parte, se demora la entrega de las 20 unidades que se construyen en el sector norte. Estas se inaugurarían en octubre o principios de noviembre.

El intendente local, Ricardo Delfino, dijo que a Catriló le tocarán 16 casas sociales, luego de averiguaciones que hizo en el Instituto Provincial Autárquico de Vivienda (IPAV). Las unidades se construirán en dos etapas, y se emplazarán en los terrenos del ex predio ferial, al norte del ejido urbano.

Actualmente se lleva adelante la inscripción de los interesados en viviendas, para confeccionar un nuevo padrón, cuyo plazo se extenderá hasta el 30 de septiembre. Se presume que en la localidad hay entre 150 y 200 familias que requieren una casa social.

Por su parte, el jefe comunal le confirmó a este diario que las 20 casas del anterior plan provincial que se construyen en la localidad y que se encuentran en la etapa final, no serán entregas el miércoles, cuando se realice el acto central por el 123º aniversario de la fundación del pueblo, sino que recién se inaugurarían en octubre o principios de noviembre. La cuarentena por la pandemia de coronavirus «demoró la obra y esperamos que el próximo mes ya estén concluidas y puedan ser entregadas». Aún no se conoce quiénes serán los adjudicatarios

fuente:La Arena