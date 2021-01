«Nos estamos chocando con una realidad que nos irá complicando en un futuro no muy lejano, porque hay un supuesto desabastecimiento de materiales de construcción, y lo que más está costando conseguir son los hierros. Nos hemos comunicado con empresas de General Pico y Río Cuarto y nos transmitieron que no tienen stock», reveló el jefe comunal aratense.

Sosa transmitió que esta es una «problemática y una preocupación» que tienen algunos intendentes pampeanos. Y ha sido el tema de charla en encuentros ocasionales o conversaciones telefónicas. «Nosotros estaríamos comenzando las obras porque tenemos material acopiado, pero después cuando avance las obras nos faltará hierro para las columnas.

Hay colegas que me han transmitido que tienen dificultades para conseguir los materiales de construcción. Nosotros tenemos ladrillos, perfiles y cemento que fuimos acopiando desde antes», explicó Sosa.

El gobernador Sergio Ziliotto firmó convenios, el 28 de noviembre del año pasado, con varios intendentes. En Arata se construirán inicialmente seis casas de la operatoria provincial, según quedó establecido en el contrato suscripto en la localidad de Trenel.

«Ya estamos realizando todas las gestiones para comenzar con la construcción de las viviendas. Tenemos los terrenos subdivididos y ya vino la arquitecta Marta Pérez que contratamos para supervisar las obras, y tuvimos una reunión con los albañiles que contratamos con anticipación», dijo Sosa.

El entrevistado detalló que en esta oportunidad «construiremos las casas con plataforma de cemento que realizará una empresa de Realicó».

«Esta será la primera vez que realizaremos este sistema, porque siempre construimos con cimientos, pero creo que es mas rápido y dicen que quedan mejor las viviendas», dijo.

«Será una complejidad y un obstáculo difícil de superar la falta de materiales de construcción», reconoció el entrevistado.

-Sosa, ¿El mayor problema que afrontan es el faltante de hierro o hay una falta generalizada de materiales de construcción?

-Por lo que noto hasta ahora, si. Ayer hablamos a Río Cuarto y nos decían que Acindar les transmitió que por cuatro o cinco meses no entregaría hierro, lo cual no sabemos si es cierto. Pero si es así, será un tema complejo, pero empezaremos con lo que tenemos. Acá le echan la

culpa a Acindar que no entrega, pero no sabemos que está pasando, pero el gobierno (nacional) tendría que hacer una intervención para que no falten los materiales.

-¿La demora de entrega de materiales varia los costos de los materiales?

-Si, varían muchísimo. Pero, en este plan está contemplado y se reconoce esta situación. A nosotros nos entregaron el 40 por ciento del costo de la vivienda, para comenzar. Tenemos que construir hasta el techo y nos dan otro 30 por ciento, y después el otro 30 por ciento para el revoque, pisos y otros detalles. En diciembre cobramos la primera parte, después en marzo quizás cobramos la segunda parte. En tres meses hay variaciones de precios.

-Este no es un tema menor, porque frenar la construcción también provoca un freno a la dinamización de la economía en momentos de crisis económica a nivel mundial.

-Mira, en el pueblo observo que hay emprendimientos de obras privadas, y la construcción se está movimiento y genera trabajo. Eso es muy bueno para la economía, pero si nos encontramos con esta realidad, se nos estaría generando un problema muy importante.

Faltantes en Castex



La directora de Obras Públicas y Viviendas de la Municipalidad de Eduardo Castex, Magali Imirizaldu, también confirmó que existe un faltante y/o retraso en la entrega de los materiales de construcción. «Conseguir materiales de construcción está complicado en La Pampa y en el país, ya sea chapas, para obras de gas y/u obras de cloacas», dijo Imirizaldu.

La comuna castense -esta semana- comenzó una obra de ampliación de la red clocal en la calle Formosa, donde se beneficiará a una veintena de vecinos. «Nosotros compramos todo con tiempo y teníamos los materiales, pero desde que se pidieron hasta que llegaron tardó bastante, porque el pedido se hizo todo el año pasado», detalló la funcionaria castense.

Y agregó «para fines del año pasado había problemas para conseguir chapas, perfiles y hasta cemento, donde se torna complicado iniciar una obra de cero».

La entrevistada explicó que la finalización de esta obra demorará aproximadamente un mes, y tiene un costo aproximado de 600 mil pesos cada 100 metros. «Los vecinos se organizaron para hacer esta obra y después nos pusimos en contacto con las autoridades de la Cospec, sacamos los presupuestos de mano de obra y materiales para dejar listas las conexiones en las viviendas», detalló.

«Es una zona que se está poblando pero todavía hay algunos terrenos baldíos, y quedarán las acometidas para que después cada frentista realice la conexión cloacal», concluyó Imirizaldu.

Fuente: La Arena