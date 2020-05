El jefe comunal de Intendente Alvear, Juan Cruz Barton, aseguró que la pandemia del Covid-19 desnudó «la desigualdad social» que existe en localidad norteña, que es considerada «un oasis» en la agricultura pampeana, por los altos rindes que se alcanzan merced a un régimen pluviométrico más elevado que en el resto de la geografía provincial.

«Coincido plenamente con las declaraciones del intendente de La Maruja (Gustavo Cein), las leí (en LA ARENA). Acá está muy marcada la parte agrícola y ganadera con las clases sociales media baja y baja. Esa grieta se abrió en Intendente Alvear», admitió Barton en declaraciones formuladas en radio.

El intendente alvearense transmitió que actualmente en la comuna del noreste pampeano «estamos haciendo un trabajo muy arduo en la parte social» con asistencia «a varias familias». «Inicialmente -continuó explicando- teníamos que asistir a muchas familias. Después a medida que se flexibilizó la cuarentena, la gente pudo empezar a trabajar y la implementación de las ayudas sociales de Nación y del gobierno provincial, generaron un alivio para el municipio».

Desigualdades

Las desigualdades sociales que provocó la pandemia de coronavirus ya la había alertado el intendente de La Maruja, Gustavo Cein. En la localidad del noroeste pampeano existe «una enorme desigualdad social», porque existen grandes extensiones agrícolas ganaderas, pero generan «muy poco trabajo». En La Maruja «tenemos una problemática social muy importante porque no tenemos generación de empleo», dijo Cein.

«Intendente Alvear es una zona agrícola ganadera y está conceptuada como una de las zonas donde no había necesidades sociales o la gente no requería ayuda del Estado, pero esta pandemia llegó a clases bajas y la clase media. La situación aprieta porque hay alquileres que pagar, la familia tiene que alimentarse, los comerciantes necesitan vender y tuvimos que llegar hasta sectores sociales que no nos imaginábamos», reconoció Barton.

-El intendente de La Maruja planteó que la pandemia desnudó la significativa desigualdad social que existe en esa localidad. ¿En Intendente Alvear la situación es similar?

-Coincido plenamente. Lo leí (en LA ARENA). La verdad es que existe mucha desigualdad. Acá está muy marcada la parte agrícola y ganadera con las clases sociales media baja a baja. Esa grieta se abrió en Intendente Alvear. Se nota sobremanera.

-Intendente Alvear es más agrícola y La Maruja es más ganadera, pero tienen el paralelismo de las grandes extensiones agropecuarias y los sectores vulnerables afrontan una problemática más sensible quizás que en otros lados.

-Sí, coincido. La parte agrícola reactiva, pero como en su momento no se liberaron algunas actividades, quedábamos que había un sector con buenos ingresos y otros nada. Y no podíamos reactivar la economía del pueblo. Con las excepciones para algunas actividades, se fue limando lentamente (esa diferencia). Esto pasó en nuestro pueblo.

-¿O sea que están pendientes de las liberaciones o excepciones que hacen Alberto Fernández y Sergio Ziliotto?

-Nos alegramos cuando hay excepciones de algunas actividades y que la gente pueda salir de sus casas, porque el encierro y la falta de dinero conllevan un malestar permanente. Pero, también nos da miedo porque la liberación de actividades significa mayor movimiento de gente en el pueblo que demanda mayores controles y reforzar controles demanda más gastos y dificultades para controlar los accesos al pueblo. Pero, tenemos que hacer un mix entre salud y economía porque tampoco podes tener un pueblo parado porque genera consecuencias muy graves.

-Ahora lanzaron una Red Comunitaria de Asistencia Social.

-Sí, a partir de un trabajo de la viceintendenta y presidenta del Concejo Deliberante, Vanesa Acedo. Convocamos a los referentes de los emprendimientos donde se está asistiendo a varias familias y los colegios que también hacen su aporte a algunos sectores. Y así vamos a cruzar datos para ver las familias que asiste cada sector para que no queden familias afuera y podamos llegar a toda la población. El objetivo es que no falte un plato de comida a ningún alvearense.

