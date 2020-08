El periodístico Impacto Castex, que se emite por la 99.9, adelantó hoy por la mañana que el anómalo hospital Pablo F. Lacoste de Castex está siendo investigado por la Fiscalía de Investigaciones Administrativas (FIA). Momentos más tarde, el fiscal de la causa, Juan Carlos Carola, dialogó con el diario digital Impacto Castex donde ratificó los dichos del periodístico y confirmó que se está investigando al nosocomio castense por irregularidades y manejos fraudulentos.

Carola hizo hincapié en que se quiere investigar e iniciar sumarios a los trabajadores del hospital: “Viendo el expediente, lo que tenemos acá son los informes preliminares que nos dan desde Salud respecto del estado de las personas y demás. Con esto el Ministerio ordena una información sumaria que es lo que estamos haciendo ahora”.

Por otra parte, confirmó que en este momento se encuentran en la parte reservada del expediente. “Se pidieron ciertos informes relativos al accionar del hospital. Lo que se está investigando son fallos de los profesionales de salud y personal administrativo del Hospital Pablo F Lacoste”, expresó Carola en comunicación telefónica con Impacto Castex.

Para el fiscal, lo que prima en esta investigación es la prudencia. Se seguirá investigando ya que se encontraron diversos focos en los que requerirá más tiempo investigar. En todo momento Carola manifestó que la indagación recién comienza.

El fiscal Carola sostuvo que los trabajadores deberían estar enmarcados en el código 80, que se establece a partir de la pandemia y prevé suspender el deber de asistencia al lugar de trabajo para las personas de riesgo (mayores de 60 años, embarazadas, cardíacos, diabéticos, inmunodeprimidos, enfremedades pulmonares). En su lugar, y es aquí donde radica el delito, los trabajadores se encuentran inscriptos administrativamente bajo el código 38, el cual si computa con descuento de sueldo y se refiere a las enfermedades de corto (10 días) o largo tratamiento.

La controversia se encuentra en que para el registro del Gobierno Provincial, el personal completo figura en estado activo pese a que algunos se encuentran en sus casas. Aquí es donde se puede observar la complicidad, desde el Director Gustavo López hasta los empleados administrativos. Ellos no son ajenos a esta situación.

De acuerdo a lo relatado por el fiscal, se seguirá investigando a las irregularidades que se vinculan con los profesionales que forman parte del controvertido hospital de Castex a cargo del Director Gustavo López.

Al ser consultado por alguna investigación en particular, el fiscal prefirió no entrar en detalles y decidió no expedirse al respecto. Aunque no dejó de remarcar en todo momento que se está haciendo una amplia investigación al Hospital Pablo F. Lacoste, Gustavo López (Director que tiene a cargo el centro asistencial castense) y los trabajadores.

Si se pudo constatar que son varios los profesionales que están siendo investigados en la causa cuyo expediente es el número: 6757/2020. Desde este medio de comunicación preferimos ser cautelosos con la información que se maneja e informar a medida que avance la investigación.

“Ese es el texto base de la investigación. Estamos trabajando y pidiendo informes vinculados a esa situación”, ratificó Carola. Además adelantó que hay otros procederes que la fiscalía tiene en materia investigativa y que es cuestión de tiempo para que se revelen. “Se va a avanzar a medida que lleguen los informes solicitados”, concluyó.