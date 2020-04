El hombre detrás de la política: un repaso por la vida del intendente conhelense Ángel «Yayi» Ré

«Yayi», como todos los conocían, comenzó su carrera política de la mano del ex intendente y ex diputado provincial Luis Cervellini para llegar a la intendencia de su pueblo en el 2011 donde gobernó con mucha pasión y dedicación como todo lo que emprendía.

Ángel «Yayi» Ré fue nacido y criado en Conhello y dejó la vida por su pueblo al que siempre recalcaba cuando hablaba con este cronista “poneme Conhello con h y doble ll” decía riéndose.

Casado con Mónica Servetti docente de la Escuela Hogar 79 formaron su familia y tuvieron tres hijos, Dana, Franco y Lourdes a quien siempre tenía presentes en cada acción que hiciera. Un apasionado del fútbol, hincha de San Lorenzo y fue un gran jugador defendiendo los colores de su Club Unión Conhello o de Jaguel cuando se hacían los torneos comerciales en la fecha patria del 25 de Mayo.

“Yayi” como todos lo llamaban también era un gran bailarín de tango que en ciertas oportunidades lo hacía con Ana, su hermana inseparable.

En diciembre días después de asumir por tercera vez como intendente comenzó con algunos problemas de salud que lo llevaron a internarse en Buenos Aires los primeros días de enero para tratar un cáncer y ya la semana pasado fue derivado a General Pico donde estuvo internado hasta ayer que se produjo su deceso.

Nunca dejó de estar informado con todo lo que sucedía en Conhello porque los kilómetros de distancia no eran impedimento para ello. A mediados de marzo llamó a este corresponsal para que no faltara al acto del 24 de marzo porque su Conhello iba a ser el lugar donde se haría el acto central por el Día de la Memoria pero luego la pandemia del coronavirus hizo que esto no se realizara. “Mirá que el acto central se hace en Conhello y quiero que todo salga en La Reforma” comentó en un llamado telefónica, además de pedir que siguieran publicando las grandes cosas que estaba haciendo su viceintendente Pablo Cervellini. “Llamame cuando quieras, por ahí no puedo hablar porque las quimio me hacen mal pero yo te contesto el mensaje” decía en tono gracioso, carácter que siempre mantuvo a lo largo de toda su via.

Siempre fue un obsesivo por el trabajo y no le temblaban las manos si tenía que acarrear sillas, poner tablones o ser mozo en cada almuerzo del 25 de Mayo o en los festivales que se hacían en los meses de noviembre. “Sé que es difícil la situación económica para hacer festivales pero a la gente de Conhello le gusta, acá estamos todos y si a la gente le gusta lo seguiremos haciendo” decía cada vez que llegaban los preparativos para la Fiesta del Caldén donde llegaron los máximos artistas nacionales.

Durante sus gobiernos fueron muchas las obras que se hicieron en Conhello, muchas casas, el campo de doma, la instalación de un frigorífico para pollos, una huerta municipal que abastecía la localidad y algunos pueblos de alrededor, los hornos de carbón, la radio municipal y muchas cosas más que quedaran para siempre en la memoria de todos los conelenses que podrán disfrutarlas.

“Este es mi último mandato” nos decía cuando debieron armar las listas en el 2019, “ya está; tenemos que dejar gente nueva por eso en la lista me acompañan todos jóvenes porque ellos van a seguir haciendo grandes cosas. Yo me vuelvo al campo para criar pollos y vivir más tranquilo porque esto es desgastante y quiero disfrutar un poco más la familia” confió a este medio en reiterados ocasiones.

Hoy nos dejó un hombre que amaba la política y con “códigos” de esos difícil de encontrar y con un enorme corazón. Siempre pensando en el bienestar de la gente de su pueblo pero por sobre todo en el de su familia.

¡Hasta siempre Yayi!