Desde el gremio de Utelpa solicitaron claridad ante las declaraciones del personal de Salud en las que afirmaba que la vacunación de docentes estaba realizándose de manera fluida y sin turnos y ante la viralización de mensajes engañosos. «Es primordial establecer criterio de vacunación, comunicarlos y respetarlos», señalaron.

A través de un parte de prensa, desde el sindicato exigieron que «se aclare» la situación ante la trascendencia que tomaron «declaraciones de autoridades sanitarias de la ciudad de General Pico, afirmando que la vacunación de lxs docentes estaba realizándose de manera fluida y sin turnos previos».

«Con respecto a los audios que circularon todo el día sábado entre los y las trabajadoras de la educación de esa ciudad, los mismos se dieron a raíz de afirmaciones desde los vacunatorios para asistir sin turnos», agregaron. Sobre este aspecto, el sábado por la noche el Gobierno provincial emitió un alerta «ante la circulación de información por medios no convencionales (whatsaap ) convocando, y citando, a agentes del Estado a concurrir a los Centros de Vacunación» y reiteró que «el único modo de acceder a la vacuna es el registro online, donde se registra también el mail personal, a cuya dirección electrónica se confirma el turno».

Desde Utelpa exigieron que «el cronograma de Vacunación Docente se elabore y se exponga claramente en la Comiste (NdR: Comisión Mixta de Salud y Seguridad en el Trabajo), espacio regulado para debatir este tema, tan sensible para los y las docentes y para la población en general. También es primordial establecer criterio de vacunación, comunicarlos y respetarlos para no generar descontento entre la comunidad educativa».

Necesidades.

La secretaria general de Utelpa, Lilia López, explicó que no quieren que «a partir de irresponsabilidades en algunos agentes sanitarios, quede como que los docentes armamos cadenas de audios falsas, los audios existieron porque salieron a hacer declaraciones que no se corresponden con el plan de vacunación anunciado y en caso que decidan vacunar a todos los y las docentes, esa comunicación debe ser clara, para todos y todas y a través de la Comisset».

Para el gremio es necesario que los y las docentes reciban la vacuna antes de volver a las aulas y garantizando el periodo de inmunización necesario, luego de la aplicación. «Estamos poniendo todo lo que está a nuestro alcance para enfrentar la pandemia y llevar tranquilidad a los y las docentes y a toda la Comunidad Educativa», concluyó López.

Fuente: Diario La Arena