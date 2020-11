El subsecretario de Hacienda, Guido Bisterfel, presentó la oferta. El encuentro se hizo de manera virtual. Es un 12% en 4 cuotas: noviembre, diciembre, enero y febrero de 2021.

A las 9 y por zoom se reanudó la paritaria estatal y la docente. Los gremios reclaman un aumento que supere la inflación la semana pasada y el gobierno pidió tiempo para hacer una propuesta este jueves. La primera oferta es un 12% en cuatro cuotas: los sindicatos pidieron un cuarto intermedio hasta el miércoles 11 para analizar la oferta y podrían hacer una contrapropuesta.

El Gobierno provincial y los representantes de los gremios estatales se reunieron nuevamente este jueves por la mañana en la paritaria. No hubo oferta del gobierno el martes de la semana pasada, pero pidió un cuarto intermedio hasta hoy para responder.

En principio, la Intersindical rechazó la propuesta oficial y pidió pasar a un nuevo cuarto intermedio. «Después de que se hiciera pública la recaudación favorable del mes de octubre, el gobierno ofreció un incremento salarial del 12% en cuatro cuotas. Ellos dicen que tomando como base el sueldo de junio, pero en realidad es el de febrero del 2020, porque no modificamos nada desde esa fecha», dijo Rechimont.

«La Intersindical y los gremios que la componen planteamos que la oferta es insuficiente, y no hay, tampoco, una resolución sobre la terminalidad del pase del suplemento remunerativo no bonificable, que es un acuerdo paritario. Esto no cubre lo que indica el INDEC para la región pampeana», añadió.

«Esta sería la primera vez, que es algo que nunca ocurrió en la paritaria provincial, que pasaríamos un acuerdo del 2020 al año siguiente. Por lo tanto no solamente le planteamos que seguimos perdiendo poder adquisitivo, duplicamos esa pérdida con esta oferta, y ya venimos perdiendo. Los acuerdos paritarios tienen que ser en favor de los salarios de las trabajadoras y trabajadores de la provincia», apuntó.

«Esta oferta nos pareció insuficiente y por eso pedimos pasar a un cuarto intermedio para el próximo martes, y exigimos que se arbitren los medios para que la reunión paritaria sea en forma presencial», contó.

La secretaria general de ATE criticó la comparación que hizo el gobierno de la situación de las demás provincias. «Las comparaciones con otras provincias y la situación de las y los trabajadores es totalmente distinta. Nosotros vivimos en una región pampeana reconocida por el INDEC, pero con un costo de vida de una región patagónica. Ahí ya estamos en desventaja», explicó.

«Además nuestra provincia no se vio complicada con el resto de las provincias con las que nos quieren comparar. Nosotros no estuvimos con salarios sin cobrar, como San Juan, no sufrimos de igual manera los despidos de la era Macri. La realidad es que nosotros tenemos que negociar como sobrevivir en nuestra región», reafirmó.

«Figuramos como región pampeana pero para los hechos, para los impuestos, para el consumo, para la vida cotidiana somos patagónicos», acotó.

De todos modos, reconoció que La Pampa es de «las únicas provincias que mantiene una paritaria abierta y que no hemos perdido frente a la inflación».

La primera reunión virtual de la paritaria fue el martes de la semana pasada. Sirvió para un acercamiento entre las partes.

En la paritaria estatal no hay una cláusula gatillo, pero rige cláusula de revisión. En la reunión del martes pasado se inició esta revisión que incluye la inflación acumulada en los últimos meses.

El último incremento fue acordado en los últimos días de junio. Se acordó un incremento del 12% en tres cuotas, con un seis por ciento en julio, un tres por ciento en agosto y otro tres por ciento en septiembre.

Ahora se deberá definir el incremento que recién será aplicable para el próximo salario del mes de noviembre (ya que las actuales plantillas salariales están liquidadas).

Por eso, uno de los puntos a definir es si a ese 11,1% de inflación acumulada se suma el índice de octubre (que se publicará el 11 de noviembre) lo que llevaría la diferencia por arriba del 13%.