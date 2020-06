La intendenta de Eduardo Castex, Mónica Curutchet, se comunicó con los medios locales para informar acerca del nuevo plan de asfaltado propuesto por el gobierno provincial. Se asfaltarán 40 nuevas cuadras y los estudios de nivelación ya están en marcha. “Estoy muy contenta con el llamado del gobernador, y más contenta aun con la eficiencia con la que se están manejando desde Provincia”, aseguró la mandataria local.

“Hace aproximadamente unos diez días tuve una llamada telefónica del señor gobernador Sergio Ziliotto, donde me propuso hacer las 40 cuadras de asfalto que en su momento había hablado para nuestro pueblo”, señaló Curutchet en el audio compartido a los medios. Además, se disculpó por no esperar al anuncio oficial: “No me parece justo tener la información desde la intendencia y no hacérsela llegar a todos los medios”.

En Eduardo Castex ya hay miembros de Vialidad Provincial realizando relevamientos en algunos sectores de la localidad. Según la intendenta, ya hay plano definido de las 40 cuadras de asfalto, aunque no descartó futuras modificaciones.

Luego del llamado de Ziliotto, Curutchet se reunió con el titular de Vialidad Provincia, Rodrigo Cadenas, la directora de Obras Públicas Magalí Imiruzaldú y el Secretario de Gobierno Luis Ordoñez, para determinar los detalles del proyecto.

Curutchet también mencionó la posibilidad de la construcción de nuevas viviendas a partir de un plan del IPAV, por lo que el asfaltado era fundamental de cara a los proyectos venideros.