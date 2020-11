El Secretario de Trabajo y Promoción del gobierno provincial, Marcelo Pedehontaá, confirmó que la Provincia trabaja en la apertura de Salones de Fiestas y en la posibilidad de habilitar las reuniones familiares en para Navidad y fin de Año.

El funcionario aseguró que “los primeros frutos de las conversaciones con los propietarios de salones de evento, estarán esta semana que empieza”.

“Estamos trabajando todos los días en función de ir dando respuestas, dentro de la decisión política de cuidar los niveles sanitarios. Hemos fortalecido el sistema de salud pública, hemos fortalecido la capacidad de reacción, ante cualquier atisbo de tener números desorbitantes de contagios que nos permitan tener alguna complicación. Hemos tomado la decisión, la mayoría de los pampeanos, de apostar a la propia salud”, resaltó.

“En ese marco, también se están estudiando algunas alternativas. Yo consulto una vez por semana con los gastronómicos de La Pampa para buscar soluciones a la problemática y anticiparnos a estas fechas, que son de muy difícil imaginación para que no nos abracemos. Todos tendremos que hacer un esfuerzo”, afirmó Pedehontaá.

Respecto del pedido de los músicos de la provincia dijo que “uno tiene que agradecer el respeto que recibe, sabe que va a hablar con grupos que la está pasando mal, son músico que nos llenan de orgullo porque nuestra movida cultural es muy importante, pero este parate les ha complicado la vida y han sido absolutamente respetuosos, siguieron las vías institucionales y nos plantearon estas cuestiones”.

“A partir de ahí se generaron dos trabajos: uno para el protocolo para los músicos propiamente dicho, para que puedan actuar en nuestro servicio gastronómico y además hemos tenido con el secretario de gobierno, una reunión con quienes conducen los destinos de las casas de eventos en La Pampa y nos hemos comprometido en hacer un trabajo en conjunto, donde los primeros frutos de esto estarán la semana que viene”, afirmó.

Escucha

Marcelo Pedehontáa asevero que la decisión es “ir escuchando a cada sector porque de estas reuniones, salen los protocolos. El que presentaron quienes conducen los salones de eventos se corresponde con las decisiones que hemos tomado y que tiene muy en claro que lo primordial es cuidarnos entre todos”

“Veo factible que en los próximos días vamos a estar llegando a un acuerdo de protocolo único, para que empiecen con sus actividades” afirmó.

El Secretario de Trabajo señaló que tienen en cuenta “la altura del año, donde hay festividades de los chicos de la secundaria. Hay muchos salones de eventos que habían tomado reservas y hay que ver como desandar un camino tortuoso para todos los pampeanos. Ellos empezaron el primer día de la cuarentena y aún hoy, no han podido recuperarse, más allá de que algunos de ellos se aggiornaron como salones gastronómicos”, explicó el secretario de trabajo.

Casino y Turf

El Secretario de Trabajo y Empleo de La Pampa, Marcelo Pedehontáa, anticipó que no le solicitaron la apertura del Casino pero evaluó que “es algo que hay que empezar a ver”.

“Tenemos una característica en La Pampa, donde los trabajadores no están de acuerdo con la conducción nacional y eso entorpece para direccionar un diálogo, pero hay alguna movida del sector en el país, que indudablemente llegará a La Pampa”, dijo.

Por otra parte, adelantó que avanzó en el diálogo con el turf de la provincia. “El viernes nos reunimos y nos hicieron un pedido con el tema de un protocolo. Es una actividad en donde no hay grandes diferencias en lo que tenemos como norte”, señaló.

Además, dijo que “quieren hacen la actividad hasta plantearon que la idea es generar eventos sin público y eso alivia mucho. También creo que en los próximos días podemos ir avanzando en ese sentido”.

“Abran La Pampa”

Marcelo Pedehontáa se mostró comprensivo con el reclamo de las personas que bajo la consigna “Abran La Pampa” piden que se permita el ingreso y egreso de la provincia, pero repudió “la utilización política ligada a sectores de la oposición a la gestión actual de gobierno”.

“Creo que la necesidad está. Es una pena que un ave de rapiña se aproveche del momento de muchos de los pampeanos y haga política con eso, de la más baja estopa. Me parece que es en lo que no coincido”, dijo en relación a la vinculación de uno de los promotores del petitorio con el senador de Juntos por el Cambio, Juan Carlos Marino.

“Sí hay pampeanos que tienen la necesidad de ir y venir y es cierto que hay jóvenes que hace seis meses que no ven a su familia. No hay que confundir que no esté la necesidad, pero el logro de los pampeanos, de haber bajado el pico que tuvimos, permite tener una orientación más fácil e ir abriendo los contactos con otras localidades”, afirmó.

“Repudio absolutamente la utilización que hacen aquellos que no pudieron gobernar, ni demostrar con políticas públicas que estaban capacitados. Y repudio el uso indebido del dolor de muchas de sus familias que hace seis o siete meses que no ven a sus familias”, finalizó.