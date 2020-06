El Gobierno empezó a develar cuál es su plan para la economía, pero no es lo que los empresarios esperaban

Una de las grandes críticas de los empresarios es que no aparecía su plan para la economía. La necesidad de resolver la deuda primero y luego la pandemia fueron postergando la definición clara de un rumbo. Pero las medidas en las que avanza el Gobierno no están dentro de lo aconsejado por los hombres de negocios y mucho menos de lo que esperaban. Un nuevo impuesto a la riqueza, un cepo cambiario aún más duro que el del período 2012-2015 y ahora la expropiación de una compañía líder no ayudarán precisamente a recuperar la confianza. Salir de la depresión económica será mucho más lento y complejo.