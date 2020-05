El ministro de Economía, Martín Guzmán, confirmó este sábado que el Gobierno volverá a pagar el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) de 10.000 pesos. La medida alcanzará a 9 millones de personas.

“Ante la extensión del aislamiento preventivo, social y obligatorio y frente al impacto que ello genera sobre los ingresos de los hogares, decidimos volver a pagar el IFE por un valor de $10.000. Esta medida alcanzará a 9 millones de personas”, anunció Martín Guzmán a través de su cuenta de Twitter. Según indicó, ANSES informará en breve los detalles de la implementación de la medida. “El Ingreso Familiar de Emergencia ha sido una herramienta fundamental para llegar a quienes no podíamos alcanzar con otras medidas, como los trabajadores informales, y ha logrado evitar que entre 2,7 y 4,5 millones de personas caigan transitoriamente en la pobreza”, indicó Guzmán mientras en Argentina se mantiene la medida de cuarentena por la pandemia de coronavirus. En ese sentido, hizo referencia a la crisis económica mundial y al accionar del Estado para evitar mayores impactos en la población: “Ante una situación sin precedentes que golpea la economía del mundo, hemos actuado de forma decisiva. Hoy el Estado está llegando a quienes más lo necesitan, protegiendo los ingresos, el trabajo y la producción. Y lo hace sosteniendo los principios de progresividad y solidaridad”. Martín Guzmán ✔@Martin_M_Guzman El Ingreso Familiar de Emergencia ha sido una herramienta fundamental para llegar a quienes no podíamos alcanzar con otras medidas, como los trabajadores informales, y ha logrado evitar que entre 2,7 y 4,5 millones de personas caigan transitoriamente en la pobreza. Martín Guzmán ✔@Martin_M_Guzman Ante una situación sin precedentes que golpea la economía del mundo, hemos actuado de forma decisiva. Hoy el Estado está llegando a quienes más lo necesitan, protegiendo los ingresos, el trabajo y la producción. Y lo hace sosteniendo los principios de progresividad y solidaridad. 1.094 Información y privacidad de Twitter Ads 344 personas están hablando de esto “Bajo el liderazgo del presidente Alberto Fernández, Argentina sienta condiciones para que la salida de esta pandemia sea con un horizonte promisorio”, finalizó en el anuncio a través de la red social.

: Trying to get property 'child' of non-object inon line