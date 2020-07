El gobernador también habló sobre los sectores como el turismo, los eventos sociales y espectáculos públicos que aún no volvieron a la actividad, desde el pasado 20 de marzo, cuando comenzó la cuarentena.

«En la provincia de La Pampa no tenemos una fecha cercana, no lo hemos decidido, no tenemos un parámetro como para tomar decisiones», sostuvo este viernes el gobernador Sergio Ziliotto durante una entrevista a FM Oasis de Ingeniero Luiggi. Además, el mandatario pampeano fue abordado sobre varios temas.

«Se puso agosto como la fecha probable de regreso a clases. Las provincias que han planteado de que pueden volver las clases son provincias que tienen mucha ruralidad, con muy poca matrícula», sostuvo Ziliotto el relación a la reunión del Consejo Federal de Educación donde se aprobó un protocolo unificado para el momento en que se produzca el regreso de los alumnos a las escuelas.

«Nosotros estamos cerca del gran pico de la pandemia en la ciudad de Buenos Aires y en el conurbano bonaerense, y la alta conectividad que tenemos a través del transporte, nos obliga a ser cautos», explicó el gobernador.

Y añadió: «no nos cambia absolutamente nada si las clases empiezan un mes antes o un mes después. Nosotros venimos trabajando con un protocolo con Nación y también con los tres gremios que nuclean a los docentes en la provincia, y en eso tendremos que empezar a trabajar en un protocolo general, también mirando a cada uno de los establecimiento educativos teniendo en cuenta la infraestructura».

«No es un tema que nos desviva ingresar cuanto antes las clases porque a excepción del sexto año de la secundaria, el resto de los alumnos va a estar en la misma jurisdicción educativa, y cada uno de los contenidos que no se pudieron dictar y evaluar en el presente ciclo lectivo, se pueden dar en el próximo», aclaró el gobernador.

Y cerró: «cuando se pueda volver, habrá que redoblar los esfuerzos, trabajar a contraturno, en el último año del secundario que son aquellos alumnos que ingresan al ámbito universitario, pero no debemos apurarnos para no poner en riesgo a nuestros alumnos».

Búsqueda el COVID-19

El gobernador Ziliotto también fue consultado en la entrevista radial en relación el programa «Búsqueda Activa del Virus», con hisopados que se están realizando a transportistas en distintas puntos de la provincia.

«Ya llevamos casi 500 camioneros testeados, un solo caso positivo, y estamos siendo muy celosos en quienes entran a la provincia de La Pampa en que cumplan los 14 dias de aislamiento como corresponde», precisó.

El mandatario pampeano también destacó «el gran acompañamiento de la sociedad, en su enorme mayoría y la responsabilidad social de todos que nos permitió tener en marcha a más del 90 por ciento de la actividad económica en marcha».

Hotelería y eventos sociales

Consultado sobre algunos sectores de la economía que aún no volvieron a la actividad, Ziliotto explicó: «Estamos tratando de poner en marcha el sector de hotelería, a través de la apertura del turismo con la provincia de San Luis, ésto nos lo permite el estatus sanitario actual».

En relación al sector de los eventos sociales y espectáculos públicos, que desde marzo están sin poder trabajar, recordó que «hoy hay un DNU que prohíbe cualquier encuentro de más de 10 personas, ya sea eventos sociales o espectáculos públicos, hoy no están dadas las condiciones para que vuelvan por el momento».

«Llevará su tiempo ponerlo en marcha. Esto tendrá que ver primero con el estatus sanitario que mantengamos y con la época del año, a medida que vuelvan las temperaturas más agradables, lo empezaremos a analizar pero hoy por hoy los espectáculos públicos no están dadas las condiciones porque tienen que ver con las aglomeraciones», añadió el gobernador.

«Hoy tenemos que proteger la actividad económica, sería un fracaso tener que volver a cerrar la actividad económica y ese es el principal objetivo de nuestra gestión», apuntó.