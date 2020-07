Los casos en Catriló dispararon nuevas decisiones en la Provincia. Hay 79 contactos estrechos bajo análisis, todos aislados. No funcionarán locales gastronómicos en ningún lugar de La Pampa.

Instalan punto de hisopado

Al referirse a la situación en Catriló, en el inicio de la conferencia, Ziliotto dijo que «después del mediodía de ayer tuvimos conocimiento de dos personas positivas. Se hizo una pesquisa sobre contactos estrechos para evitar un contagio masivo. A partir de ahí se focalizó la búsqueda en esa localidad. A la noche tuvimos identificados 30 personas, 12 de ellas con síntomas. Fueron trasladadas a Santa Rosa, hisopados y dieron positivo».

Se informó que cuatro personas estuvieron en un local gastronómico a Santa Rosa y ocuparon una mesa junto a otras dos. Fueron localizadas porque «este lugar tiene registrados todas las personas que estuvieron ese día».

El gobierno provincial resolvió la suspensión de aglomeraciones, encuentros sociales y familiares y el funcionamiento de locales gastronómicos, como consecuencia de los casos de coronavirus que se dispararon en la localidad de Catriló y por los que ya hay al menos 79 contactos estrechos detectados de otros puntos de la provincia, también de Santa Rosa. Esos casos, dijo la Provincia, están aislados y bajo análisis.

En principio está habilitado aun el turismo interno, pero no se abrirán las puertas del Parque Luro.

«Catriló está aislado desde el regreso a la fase 1», dijo el gobernador. No descartó ni desechó que haya una investigación judicial sobre las dos personas que habrían iniciado la cadena de contagios. Pero apuntó que el interés está puesto sobre la cuestión sanitaria.

El ministro de Salud Mario Kohan utilizó una metáfora para referirse a la situación de La Pampa: «Se incendió la casa de al lado y mi casa tiene humo. Todo se inició en Pellegrini, es obvio y claro, no hay dudas. Hoy el trabajo es focalizar. Y sería un éxito contar la cadena de contagios. Casos van a seguir apareciendo, pero hay que evitar la cadena de contagios y va a ser así quizá hasta el final del año que viene si no aparece la vacuna. Está bien preguntar e informar, pero no las suspicacias. Tenemos que trabajar todos juntos», completó.

Ziliotto reprochó algunos comportamientos sociales, como los pasos clandestinos. Recordó que Pellegrini no tiene restricciones de contacto con la zona metropolitana de la ciudad y la provincia de Buenos Aires. «Hay que analizar el rol de la sociedad más que de la Policía», indicó ante una consulta de El Diario sobre el comportamiento de las fuerzas de seguridad en la zona limítrofe. «No podemos tener un policía en cada camino vecinal», dijo.

Insistió en el objetivo de controlar los ingresos en la provincia y por eso se reafirmará la vigilancia e identificación de quienes llegan a La Pampa desde otro lado. «Estamos achicando al mínimo la posibilidad de que aquellos que ingresan a la provincia nos infecten», dijo Ziliotto.

Se va a instalar una sala de hisopados en Catriló. «Queremos que sea lo antes posible, para localizar a todos los contactos estrechos de estas 12 personas».

Eso disparó la búsqueda de otros contactos estrechos. Por eso se decidió que Catriló volviera a Fase 1 para evitar la propagación. Esos casos estrechos exceden a la localidad de Catriló.

Suspensiones

Como medidas preventivas se decidió la «suspensión en forma preventiva y transitoria de aquellas actividades que signifiquen aglomeración de personas. Esto significa que vamos a suspender los encuentros familiares y sociales y vamos a suspender la actividad gastronómica». Queda habilitado el delivery y el retiro de comida.

«Hoy más que nunca le exigimos al resto de las actividades económicas y al resto de la sociedad que cumplan a rajatabla los protocolos», pidió el gobernador.

También pidió aislamiento social voluntario y que «salgan solo los que tienen la necesidad de trabajar para sostener la actividad económica».

Así lo anunció este viernes el gobernador Sergio Ziliotto, que indicó el inicio de estas normativas desde las 15 horas de hoy. Apuntó que en ese contexto «lo peor que nos puede pasar es estar confundidos».