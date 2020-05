El gobernador anunció que los locales gastronómicos pueden abrir para despachar pedidos por delivery o para que los clientes lo retiren, solamente. Las localidades de hasta diez mil habitantes pueden flexibilizar caminatas y horario comercial.

El gobernador Sergio Ziliotto anunció este miércoles que a partir del lunes se habilitan todas las actividades industriales, se suma el sábado para los comercios y actividades profesionales permitidas hasta ahora, se establecerá un «derecho de admisión» en las camineras para los trabajadores o profesionales exceptuados que pretenden ingresar a la provincia, se realizarán testeos rápidos dentro de diez días para analizar si hay circulación del virus, se reabrirán las agencias de quinielas y se permitirá a los intendentes de localidades de hasta diez mil habitantes decidir si amplían los horarios de las caminatas recreativas y de la apertura de comercios.

El gobernador brindó una conferencia de prensa en Casa de Gobierno este miércoles al mediodía sobre medidas que se toman en el marco de la cuarentena por la pandemia del coronavirus. Lo hizo junto al vicegobernador Mariano Fernández y el presidente del STJ, José Sappa.

La provincia entró esta semana en la fase cuatro de la cuarentena. Es una flexibilización «focalizada», con actividades exceptuadas según los lugares, los días y los horarios. Este miércoles comenzaron a ingresar los pampeanos que se inscribieron en el programa para regresar a la provincia, ya que habían quedado varados en otras provincias u otor países de la región. Deben hacer cuarentena en hoteles o alojamientos durante dos semanas.

Las nuevas excepciones

A partir del lunes se incorpora el resto del sector industrial que no tenía permitido trabajar hasta ahora a las excepciones actuales. «Se incorpora una población que no excede los tres mil pampeanos», aclaró. «Desarrollan actividades en parques industriales o no céntricos. Eso lo vamos a habilitar de 8 a 18 de lunes a viernes», dijo.

También de lunes a domingos se habilita de 11 a 14 y de 20 a 23 a los restaurantes y locales gastronómicos, aunque con envío por delivery o entrega directa a los clientes. También se permite la apertura de la agencias de quiniela. «Son 366 habilitaciones entre agencias y puestos fijos. De esas 240 siempre estuvieron abiertas porque son multirubro, kioscos, despensas, rapipagos», justificó. Dijo que las apuestas están habilitadas a nivel nacional y sino el dinero se va fuera de la provincia. En este caso, de 13 a 21, de lunes a sábado.

Por otra parte, Ziliotto anunció que, como hay «nula actividad», habilitarán el horario de 8 a 18 los días sábados para todas las actividades que se habilitaron por la tarde hasta ahora, es decir, comercios, peluquerías, profesionales. «Para dar un principio de homogeneidad, todas esas actividades van a estar habilitadas lunes a viernes de 13 a 18 y los sábados en el mismo horario», dijo.

El gobernador defendió la restricción para los comercios durante el horario matutino en las ciudades más grandes. Eso, dijo, previene una circulación masiva en las calles durante esas horas.

Por otra parte, las localidades de hasta 10 mil habitantes podrán decidir si flexibilizan los horarios del comercio y las caminatas, agregó. «De las 68 habilitadas hasta ahora, de no más de 3 mil habitantes, solo 15 lo han hecho. Los intendentes van tomando decisiones pero con responsabilidad y cuidando la salud», dijo.

Aclaró que se flexibilizaron todas las actividades, salvo las que el gobierno nacional no permita. Auguró que las nuevas exepciones apuntalarán algo la caída de la economía.

Testeos rápidos

Ante los nuevos anuncios, Ziliotto admitió que se incrementará la circulación social. «Hay que profundizar la responsabilidad social porque el control del estado se vuelve más ineficiente. Vamos a profundizar los controles de ingreso a la provincia», comparó.

«El fin de semana de la próxima semana vamos a hacer testeos para detectar anticuerpos. Por ejemplo, a aquellos que vinieron de otros lados, para saber si tuvieron el virus y estuvieron asintomáticos. Eso permitirá saber si hay circulación y si tenemos que extremar la vigilancia. Vamos a comprar 10 mil testeos. Fin de esta semana, principio de la otra, estarán aquí. El equipo de salud definirá donde testeamos para saber si tenemos presencia del virus o no», indicó.

Esos testeos se usarán primero con el personal de salud. «Es el recurso estratégico que tenemos para dar respuesta», repitió.

Tapabocas

Sobre el uso del tapaboca, el gobernador celebró que «la enorme mayoría se hizo eco y decidió autocuidarse». «Siempre están los que nunca se van a enfermar, los antisistema. El tapaboca no nos va a proteger del contagio en su totalidad. Pero sí permite en esta época del año, donde aparece el frío y las enfermedades respiratorias, un autocuidado. y si mañana hay un contagio masivo no tengamos las camas ocupadas con gripe o neumonía. Es una herramienta más, por eso lo planteamos obligatorio. La policía trabaja por la persuasión. Pero no puede ser que algunos sean hijos del rigor. Es protección, nada más», remarcó.

Por otra parte, aclaró que la actividad física está «contraindicada» por los epidemiólogos. «Esto es día a día. Estamos analizando alternativas», aclaró. «Son etapas, vamos paso a paso», aclaró, ante la impaciencia de los sectores que aun no están habilitados.

Regreso de varados

En cuanto al regreso de los varados en otras provincias, Ziliotto precisó que hay 359 personas autorizadas para regresar a la provincia. «Ya hay gente en los hoteles asegurando que no sean fuente de contagio. Sabemos que son condiciones muy duras y rígidas, pero ante la alta circulación no nos podemos dar el lujo de echar por la borda el esfuerzo por más de 55 que hicieron 300 mil habitantes, por la llegada de 500 habitantes», dijo.

El certificado para volver tiene 96 horas para regresar. Ziliotto señaló que tienen el listado las camineras para hacer los controles. «En el detalle de los 359, 144 vienen a Santa Rosa, 53 a Pico, y 162 al interior, siempre hablando de los confirmados. El registro está abierto permanentemente. La mayoría viene de Córdoba», detalló.

Regreso de las clases

Ziliotto repitió que todavía no regresan las clases. Y recordó que «las aulas con 25 o 30 alumnos por mucho tiempo no van a poder ser, hasta que no aparezca la vacuna«. «Será un gran cambio, en el invierno no van a volver las clases», opinó.

Respiradores

El gobernador informó que en la actualidad en la provincia hay 91 camas de terapia intensiva (61 libres), 84 respiradores (70 libres) y 531 camas de internación general en la provincia. Eso, dijo, permitirá afrontar un brote de coronavirus, si se produce en la provincia, salvo una «catástrofe».

Durante la conferencia, admitió que a partir de ahora «una simple gripe» puede disparar «sicosis» en diferentes localidades. «Vamos a tener una mayor demanda para atender. Una persona con gripe se va a asustar y va a demandar para hacer todas las pruebas y descartar la presencia del coronavirus», indicó.

Fondo solidario

Ziliotto fue consultado sobre los aportes privados que ha recibido el Fondo Solidario que creó para atender al sistema de salud público por la pandemia de coronavirus. «En el fondo solidario hay recaudados 21.800.000 de los cuales 1.300.000 corresponden a aporrtes privados», detalló para dar cuenta del escaso aporte realizado por los privados.