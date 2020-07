«Son momentos difíciles, somos una provincia de paso, rodeados de muchos casos, y los desbordes tienen que ver con los encuentros familiares y sociales», expresó el gobernador Sergio Ziliotto.

Y agregó: «Estamos en medio de la pandemia, en el medio de Argentina, un país con casos creciente en todas la geografía. La mejor estrategia es cortar los casos, los contagios, focalizar, asilar, con la tarea del Estado y la responsabilidad social».

Ziliotto dijo que solo se suspenden las actividades gastronómicas con permanencia de clientes en los locales. «El resto de la actividad, en un comercio, si se respeta la distancia, no es aglomeración, queremos evitar el contacto porque no tenemos determinado la magnitud del contagio», sostuvo.

Dijo que la medida rige a partir de este viernes a las 15 aunque no se sabe por cuanto tiempo. Respecto a las clases, el gobernador dijo que no hay novedades y se aguarda día a día por la evolución de la pandemia.

El gobernador Sergio Ziliotto afirmó que de los últimos 12 casos positivos de coronavirus hay 79 contactos estrechos que no pertenecen solo a Catriló.

«En este caso tenemos las personas que estuvieron en el local gastronómico, no tenemos porqué estigmatizar a nadie, se trata de cuidar la salud no linchar a nadie en la plaza pública. Las redes sociales, y algunos actores, buscan el linchamiento, lo de la verdulería lo dimos a conocer porque no sabíamos la cantidad pero ahora tenemos a todos identificados», argumentó.

Dijo que el turismo interno y la hotelería siguen de la misma manera aunque se suspende la visita al Parque Luro.

Por su parte, el ministro de Salud, Mario Kohan, dijo: «No voy hablar de camas, no usamos camas hospitalarias, porque no es necesario, los dos pacientes iniciales, son leves, y los contactos estrechos vinieron manejando desde Catriló para no poner en riesgo a nadie».

Amplió que todos los pacientes están bien. «Siempre hablamos de un nuevo virus sin defensa, con lo cual las únicas medidas que tenemos es el distanciamiento social, lavado de manos, toser y estornudar en el pliege del codo, el tapabocas y cualquier persona que consulte y no minimice los síntomas», afirmó.