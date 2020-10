El gobernador Sergio Ziliotto reconoció que hay «indicios» de circulación comunitaria del virus. Prolongó la fase 2 en las dos ciudades más grandes de la provincia hasta el 9 de noviembre. Los contactos de contactos harán aislamiento de 7 días a partir de ahora.

El gobernador Sergio Ziliotto anunció este viernes que comienzan a aplicarse test rápidos a personas con síntomas de coronavirus en Santa Rosa-Toay y General Pico, una manera de intentar llegar más rápido a los casos positivos para cortar la cadena de contagios. Los aplicarán ante la presencia de síntomas y ante el pedido de los pacientes tanto en centros de salud privados como públicos. En 15 minutos se obtiene el resultado.

Zilitto también anunció que los contactos de contactos estrechos podrán hacer un aislamiento de 7 días en lugar de 14. Fue durante una conferencia de prensa en el Salón de Acuerdos de Casa de Gobierno, junto al ministro de Salud, Rubén Kohan, y la directora de Epidemiología, Ana Bertone, este viernes al mediodía. Anunciaron la continuidad de las medidas preventivas ante la difícil situación sanitaria que atraviesa la provincia en una transmisión de la televisión pública, Canal 3.

La fase 2 vigente en Santa Rosa y General Pico desde hace dos semanas finalizaba el 3 de noviembre. Sin embargo, el gobernador anunció que se prolongará hasta el lunes 9 de noviembre. También informó que Realicó se sumará a las localidades del interior con ese tipo de restricciones hasta el día 16, como La Maruja y Castex.

En La Pampa la curva de contagios se mantiene alta y sin bajas desde hace más de tres semanas atrás. Ayer detectaron 190 casos positivos con un acumulado que superó los 3 mil en toda la pandemia (1.248 activos hoy). Hay contagiados al menos en la mitad de los pueblos de la provincia. Hay ocho localidades en fase 2 actualmente: además de las dos ciudades más grandes de la provincia, Eduardo Castex, La Maruja, Victorica, 25 de Mayo, La Adela y Toay.

Situación más grave

«No estamos exentos al agravamiento de la situación sanitaria del país», dijo el gobernador. «El centro del país está en color rojo intenso y que hay una mancha blanca, un poco ya salpicada de rojo, que es La Pampa», graficó.

Por eso justificó las «medidas focalizadas» para atacar la posibilidad de que se extienda la cadena de contagios. «Hay dos roles, el del gobierno por un lado y el de la sociedad por el otro», recordó.

Sobre las acciones de gobierno, mencionó que en Santa Rosa y General Pico se profundizó el brote. «Se incrementó notablemente la cantidad de casos», dijo. «Se duplican los casos en menos de quince días. También un elemento nuevo, tenemos una cantidad de casos sin nexo epidemiológico conocido», añadió.

«Hasta hace días teníamos certeza de los nexos epidemiológicos. Pero en los últimos días, de cada 3 casos positivos, uno no tiene nexo», alertó. «Hay indicios de que el escenario está cambiando a un escenario de transmisión comunitaria», diagnosticó.

Ante esta situación, anunció las nuevas medidas. En las tres localidades se ampliará la capacidad de diagnóstico: se utilizarán test rápidos. «Son nuevos insumos que dan mayor certeza, vamos a tener más territorio cubierto para tratar de detectar contagiados con menos tiempo. El resultado se da en 15 minutos», señaló.

Hasta ahora los PCR pueden tardar hasta 48 o 72 horas. «Vamos a detectar antes, a incrementar la búsqueda activa con personal adicional a Salud. Vamos a testear ante la aparición de síntomas», dijo.

Aislamiento de 7 días

Ante la mayor cantidad de aislados que se espera, Ziliotto dijo que a partir del día martes dividirán el seguimiento en tres estrategias: control presencial, telefónico y a través de una aplicación. Los contactos estrechos seguirán con un aislamiento de 14 días.

En cambio, el contacto estrecho de un contacto estrecho, podrá hacer aislamiento de una semana. «Para determinar el tiempo de aislamiento del segundo anillo, contactos estrechos de contactos estrechos, lo vamos a poder liberar a los siete días para actividades laborales aunque seguirá bajo seguimiento con la aplicación, deberá informar si aparecen síntomas en los segundos siete días», precisó.

«El segundo anillo tendrá siete días de aislamiento y en los segundos podrá trabajar con seguimiento de la aplicación», resumió.

Diagnóstico rápido

La directora de Epidemiología, Ana Bertone, dijo que las nuevas estrategias apuntan a «tratar de controlar la enfermedad lo más rápido posible».

Empezarán los testeos rápidos en Toay, Santa Rosa y General Pico. Dijo que este tipo de diagnóstico también se realizará en centros privados de salud, con la obligación de notificar inmediatamente si aparecen positivos para tratarlos y para aislar los contactos estrechos. La médica dijo que es relevante que en los hogares de los contactos estrechos aislados también se implementen medidas para prevenir contagios.

Kohan rescató que los testeos «mejoran la velocidad del diagnóstico». «En esta nueva fase vamos a trabajar con pacientes sintomáticos. El test rápido es un hisopado, como una PCR. Tarda entre 15 o 20 minutos. Si el test negativo, igual le vamos a hacer la PCR. Lo vamos a usar a demanda de pacientes con síntomas y vamos a ir con búsqueda activa de acuerdo al mapa del contexto epidemiológico», precisó.

El ministro negó que los encuentros permitidos por el día de la madre haya influido en el brote de contagios. «El tercer domingo de octubre fue el día de la madre. Había 11 días de tiempo de duplicación. Hoy estamos en 13. No ha cambiado. Hay que desmitificar que eso cambió la situación epidemiológica», aclaró. Ziliotto apoyó esa idea: dijo que el día de la madre se permitió encuentros en toda la provincia y en otras localidades no subieron los casos.

Kohan dijo que no es necesario pasar a fase 1 aún porque las camas de terapia están ocupadas en un 60%. «Si no hubiéramos tenido los modulares estaríamos en un aprieto difícil de salir», revindicó.

«El problema no son las camas todavía. El problema es el equipo de salud», reconoció. «No tenemos más de dónde sacar personal. Es imprescindible que la sociedad nos acompañe. Si sostenemos 90 o 100 casos todos los días, aumentará el nivel de internación en todas las complejidades, desde internación en hotel, intermedio, clínica, hasta terapia. Hay un límite en el equipo de salud. Podemos extender más camas, pero no hay más profesionales. Por eso pedimos encarecidamente el acompañamiento de la sociedad, si nos ayudan vamos a poder asistir. Pero si siguen creciendo los casos, inexorablemente va a llegar el momento que el recurso humano no va a alcanzar», completó.

Jóvenes

Por otra parte, el gobernador se refirió a la queja de la diputada provincial de la UCR, Agustina García, respecto a las restricciones de circulación. «No lo compartimos bajo ningún punto de vista. No cercenamos libertades», dijo.

«Solo pedimos que en el rol de cada uno pongamos todo lo que tenemos a nuestro alcance. Los jóvenes son el sector, no lo digo para estigmatizar sino porque hay datos objetivos, que más movilidad tiene. Y este virus se transmite por circulación de personas. Son los que más posibilidades tienen de contagiar», dijo.

«Queremos que se cuiden y principalmente cuiden a los demás. Lo que dijo la diputada está en el marco de la democracia y la libertad de expresarse. Pero no lo compartimos y no lo comparte casi nadie», completó Ziliotto.

Fiestas y vacaciones

Por otra parte, el primer mandatario provincial dijo que están trabajando en «herramientas» para minimizar los riesgos de contagio ante la necesidad que circulen pampeanos desde y hacia otras provincias durante las vacaciones y las fiestas. Pero no dio mayores precisiones aún.

«Para tener navidad y año nuevo, primero tenemos que tener noviembre y diciembre. Tenemos que cortar el foco lo antes posible para poder poner en marcha otras herramientas y pasar las fiestas lo mejor posible, por supuesto dentro de un marco de nueva normalidad, nada va a ser como antes», remarcó Ziliotto.