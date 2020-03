El gobernador Sergio Ziliotto dijo este viernes que clausurarán los comercios que abusen con los aumentos de los precios en las 80 localidades de La Pampa.

«Di instrucciones muy precisas para que se clausure el negocio que no cumpla. Aquí no hay perdón para nadie. La ley es igual para todos. Los vivos, esta vez, no«, manifestó.

El mensaje, en rigor, fue para todos. Incluso para funcionarios: en la semana echó a José Luis Rodríguez, quien violó la cuarentena en Santa Isabel.

Diario Textual