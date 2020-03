El gobernador Sergio Ziliotto aseguró ayer que las medidas adoptadas para prevenir la propagación de la pandemia del coronavirus «no terminarán el 31 de marzo» por lo que dejó en claro que la cuarentena social obligatoria se extenderá, al menos, durante los primeros días del mes de abril.

Ziliotto habló ayer con el programa «El aire de la mañana», por Radio Noticias, y admitió que la situación planteada por la presencia del Covid-19 es «muy complicada» pero advirtió que «la única vacuna es el aislamiento y que haya la menor circulación social posible».

El mandatario también insistió en que desde el Ejecutivo se trabaja para paliar la situación económica generada por el parate en casi todas las áreas productivas como consecuencia de la expansión de la pandemia. «Tenemos que determinar claramente las prioridades para hacer más eficiente la aplicación del gasto público», afirmó.

Ziliotto aseveró que desde el gobierno provincial están «con los pies sobre la tierra, para no entrar en pánico» y que los actuales «son momentos en que cada uno debe fortalecer lo que le toca en este esquema, los que tenemos obligaciones, como las instituciones públicas; debemos redoblar los esfuerzos y el resto de los actores sociales también, con lo que les corresponde. Y en ese sentido la responsabilidad pasa por el aislamiento social», destacó.

Frente a esta situación, Ziliotto no dejó dudas de que la cuarentena social obligatoria se extenderá más allá del martes 31 de marzo, fecha inicial dispuesta por Nación y extensible a todo el país.

«Estamos hablando con intendentes, con el sector privado, y vamos a hacer lo que sea necesario para que haya comida para los pampeanos. Esa es la prioridad y ese es el aporte que podemos hacer desde el gobierno para que la gente se quede en su casa. Sabemos que eso cuesta, que es difícil, pero sabemos también que esto no se va a terminar el 31 de marzo, claramente. Hoy vemos que a nivel nacional se habla de 15 días más», admitió.

Para Ziliotto, «como mínimo tiene que haber un mes de cuarentena, tendrá que ver con la evolución de la famosa curva. Esto es día a día pero tenemos claro el objetivo».

Primer caso

Ziliotto se refirió a la confirmación del primer caso de Covid-19 registrado en La Pampa, una noticia que se hizo pública el miércoles por la noche. El mandatario dijo que «se trata de un caso importado» y resaltó que «el 80 por ciento de los casos (reportados) son leves».

«Es un caso (el de nuestra provincia) importado y el 80 % de los casos son leves, hay un 15 % de cuidados especiales y el 5 % son críticos. No tenemos certezas de cuál será el comportamiento del virus en Argentina, en ese sentido no sabemos si actuará como en China o como en Italia, que son casos opuestos. Si analizamos el caso de Italia o España, declararon la cuarentena total con más de 2.000 casos confirmados y en Argentina, a los 168 ya se declaró. En eso tenemos una ventaja», analizó el gobernador.

Economía «nula»

Ziliotto habló con Radio Noticias antes de ingresar a una reunión con el ministro de Hacienda, Ernesto Franco, para analizar las distintas medidas económicas tendientes a paliar la situación de la provincia.

«Estamos trabajando en prorrogar impuestos provinciales, hay sectores que están exceptuados y mantienen el nivel de ingreso, como la alimentación, tenemos que determinar claramente las prioridades para hacer más eficiente la aplicación del gasto público. Lo cierto es que esto va para largo y debemos ser eficientes».

Y aseveró que «la Provincia tiene recursos para hacer frente a la crisis pero debemos ser conscientes que la actividad económica es nula. Hoy por hoy no tenemos necesidades porque estamos trabajando en virtud del presupuesto que tenemos». Y en ese punto se mostró confiado en la asistencia que llega desde el Gobierno nacional.

«Nos garantizaron acreencias para el 2020 por el déficit previsional», sostuvo Ziliotto quien además recordó que el desarrollo de la obra pública, junto a las actividades agropecuarias, «son las que están exceptuadas de la emergencia dispuesta y continúan con su desarrollo».

«El mundo después de esto va a ser otro, ya tenemos que empezar a planificar qué vamos a hacer después. La Provincia tiene un presupuesto equilibrado y tiene recursos para hacer frente a este tipo de crisis. Hay que recordar que ya veníamos en crisis producto de las políticas del anterior gobierno y esto se profundiza al haber una actividad económica mínima. El gobierno nacional nos garantizó las acreencias del déficit de las cajas, son 1000 millones de pesos. Hoy (por ayer) entra la primera cuota que son 80 millones, podemos cumplir. No me preocupa hoy la cuestión económica», describió.

«Creatividad»

Al titular del Ejecutivo se le preguntó sobre la situación que abordan los trabajadores tributistas que quedaron fuera del decreto que emitió el presidente Alberto Fernández. «En los municipios reforzamos las partidas para la compra de alimentos, estamos esperando a ver cuál es la respuesta nacional y ocuparnos en ayudar a los que no les llegan estas medidas».

Ziliotto también adelantó que habrá una medida para diferir el vencimiento de impuestos provinciales para los sectores más perjudicados. Y reveló que el 70 % de las áreas de gobierno están dedicadas a la emergencia del coronavirus. «(El ministerio de) Producción es el área que tiene menos obligaciones, pero ya está trabajando en la planificación para cuando termine esta emergencia, para saber cuáles serán las demandas del mundo», enfatizó.

«Los funcionarios tenemos que tener compromiso y creatividad, estamos tratando de encontrar cómo asistir a las personas. Vamos a tratar de ser quirúrgicos para ayudar a los que se quedan en su casa», agregó el gobernador.

El compromiso social

Ziliotto se mostró satisfecho con la respuesta social frente a la cuarentena obligatoria dispuesta en la provincia y el país. «La enorme mayoría (de la sociedad) está comprometida. La policía ha sido inflexible y hemos demorado a dos mil pampeanos, lamentablemente también están siempre presentes las ovejas negras a las que no les interesa los demás».

En ese sentido, el mandatario afirmó que esas personas «no pudieron demostrar qué hacían, no es que iban a trabajar. Y sabemos que mucha gente está preocupada porque no sabe si le puede dar de comer a la familia. La inconsciencia no tiene que ver con el estómago, tiene que ver con la formación».

El gobernador insistió con el «rol social» de cada ciudadano. «Es momento de redoblar los esfuerzos en el rol que le corresponde a cada uno. Hoy la responsabilidad social pasa por el aislamiento. Sabemos que es muy duro, se cruza lo económico también; pero la única vacuna hoy es el aislamiento, la menor circulación posible».

«Se cumple a rajatabla»

A Ziliotto se le preguntó sobre las medidas adoptadas para el personal de salud, expuestos en la primera línea de contagio del coronavirus y claves con su trabajo para frenar y abordar la pandemia. «Hay un protocolo establecido y se cumple a rajatabla, con todos los insumos y equipamiento necesario», dijo. «El sistema de salud está preparado y estamos reforzándolo. No descartó sumar voluntarios, aunque «por ahora no podemos amontonar gente, lo que más funciona es la responsabilidad social, el aislamiento social», reiteró.

