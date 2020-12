Este martes comenzará la vacunación contra el coronavirus del personal de salud. Será con 1350 dosis. En dos días se cumplirá esta primera etapa.

La directora de Epidemiología Ana Bertone junto a otra referente del área, María Angélica Lucero brindaron detalles de la estrategia de vacunación en La Pampa. También respondieron a la reticencia y las críticas que desde algunos sectores se le hace a la vacuna Sputnik V, la etapa de investigación y cuál es el impacto de la vacunación en la lucha contra el coronavirus.

La directora de Epidemiología, Ana Bertone, detalló este lunes en conferencia de prensa que las dosis serán distribuidas entre Santa Rosa, Toay, General Pico, General Acha y 25 de Mayo. Esperan que entre mañana y el miércoles se puedan aplicar la primera tanda de dosis que recibieron de la vacuna Sputnik V.

Bertone informó que «en el día de ayer (por el domingo) se recibieron las primeras dosis de la vacuna «Sputnik V» de procedencia Rusa, hoy se encuentran en el programa de inmunizaciones perteneciente a la Dirección de Epidemiología del Ministerio de Salud. Se están distribuyendo a lugares estratégicos y categorizados para comenzar con la vacunación en consonancia al resto del país en el día de mañana (por hoy) a partir de la hora 9″, indicó.

Remarco que «la vacuna no es la salvación por sí sola. Debemos seguir con todo lo demás: barbijo, distancia social, lugares ventilados».

Los primeros que se vacunarán son quienes están en la terapia intensiva, después los que atienden a internados y contagiados y después el resto. Será voluntario: algunos integrantes del sistema de salud no se han anotado para recibirla, dijo Bertone aunque no precisó la cifra. Hay en total 18.000 pampeanos y pampeanas anotados para recibir la vacuna.

«La percepción nuestra es que es bien recibida la vacuna en el equipo de salud. Habrá quienes no, quienes no quieran vacunarse porque no es obligatorio», dijo Bertone ante una consulta sobre los inscriptos.