El gobernador Sergio Ziliotto advirtió este miércoles que la cuarentena por el coronavirus en el país no terminará a fin de mes y se extenderá más días. El primer mandatario planteó que “no hay que entrar en pánico” ante la confirmación el martes del primer caso positivo en la provincia y aseguró que en el gobierno “sabemos lo que hay que hacer”. «Va a haber más casos», alertó.

Ziliotto adelantó que tomarán una medida de diferir el vencimiento de impuestos provinciales para los sectores más afectados de la crisis y también dijo que pronto se recibirán 30 respiradores que se adquirieron para llegar al centenar en el sistema de salud pampeano, público y privado. Además, aseguró que en diez días estarán en condiciones de hacer las pruebas en la provincia para analizar las muestras de casos sospechosos.

“Es momento de redoblar los esfuerzos en el rol que le corresponde a cada uno. Hoy la responsabilidad social pasa por el aislamiento. Sabemos que es muy duro. Se cruza lo económico. La única vacuna hoy es el aislamiento, la menor circulación posible”, reafirmó.

“Los funcionarios tenemos que tener compromiso y creatividad. Estamos tratando de encontrar cómo asistir a las personas. Vamos a hacer todo lo que sea necesario para garantizar que haya comida en la mesa de los pampeanos. Es el aporte que podemos hacer para que la gente esté compenetrada en el rol que le asigna la situación actual, que lamentablemente es quedarse en casa. Cuesta, cuanto más pasa, más todavía, pero sabemos que esto no termina el 31 de marzo”, anticipó.

En ese sentido, confió que “a nivel nacional se habla de que va a ser 15 días más. La evolución es día a día y también la toma de decisiones. Tenemos claro cual es el objetivo”.

El gobernador indicó que están “trabajando en prorrogar vencimientos de impuestos, me voy a juntar con Franco para trabajar en ese tema». «Vamos a tratar de ser quirúrgicos para ayudar a los que se quedan en su casa. Hay sectores que están exceptuados y están manteniendo el nivel de ingresos. Por ejemplo la alimentación. Tenemos que determinar claramente prioridades para ser más eficiente la aplicación del gasto púbico. Esto va para largo. Tenemos disponibilidad pero esto va para largo”, aclaró.

En declaraciones radiales -dio entrevistas a Radiokermés y Noticias- señaló que “hay un protocolo establecido para cuidar a los agentes de salud. Se cumple a rajatabla. Estamos aplicándolo como corresponde. Están todos los protocolos determinados con todos los insumos necesarios”.

«Habrá más casos»

Sobre el avance del virus, indicó que ahora “tenemos un caso, es importado». «No es el único argentino que salió del país y fue a lugares dónde se desató la pandemia. Eso nos indica que va a haber más casos», alertó.

De todos modos, pidió «no olvidar también que el 80% de los casos son leves y el 15% restante necesita atenciones y el 5% es crítico».

«No tenemos certeza de cómo será el comportamiento del virus en la la argentina. China e Italia son los opuestos. China logró amesetar la curva y en Italia no, se saturó el sistema de salud. Italia y España declararon la cuarentena cuando tenían más de dos mil casos y nosotros teníamos 168. Claramente tenemos una ventaja”, comparó.

Sistema preparado

“El sistema de salud está preparado y estamos reforzándolo. Estamos logrando que llegue más espaciados el virus. Estamos incorporando recursos y armando tres hospitales de campaña. No nos olvidemos que puede haber casos confirmados que pueden ser asistidos en su domicilio también”, continuó.

El gobernador reiteró que “es un virus que todavía están estudiando, muy errático, muy agresivo. En la argentina no hay circulación comunitaria, por eso tenemos que apuntar en la provincia al aislamiento social. En Buenos Aires y la Ciudad, Chaco, Tierra del Fuego y Córdoba hay circulación comunitaria. Hay que evitar el contacto para que solo nos remitamos a casos importados».

En cuanto a la actitud de la población ante la cuarentena, consideró que «la enorme mayoría está comprometida». «La policía ha sido inflexible y hemos demorado a 2 mil pampeanos. Lamentablemente también está siempre los ovejas negras que no les interesa los demás. No pudieron demostrar qué hacían, no es que iban a trabajar. Y sabemos que mucha gente está preocupada porque no sabe si le puede dar de comer a la familia. La inconsciencia no tiene que ver con el estómago, tiene que ver con la formación», reflexionó.

En cuanto a la gestión, indicó que «el 70% de las áreas del gobierno están dedicadas a la emergencia. El mundo después de esto va a ser otro. Ya tenemos que empezar a planificar qué vamos a hacer después. La provincia tiene un presupuesto equilibrado y tiene recursos para hacer frente a este tipo de crisis. Ya veníamos en crisis producto de las políticas del anterior gobierno y esto se profundiza al haber una actividad económica mínima. La cámara nos autorizó a reestructurar partidas. Por ahora no es necesario. El gobierno nacional nos garantizó las acreencias del déficit de las cajas, son 1000 millones de pesos. Hoy entra la primera cuota que son 80 millones. Podemos cumplir. No me preocupa hoy la cuestión económica. La obra pública que está funcionando está dentro de las excepciones que fija el DNU. Nosotros tenemos que garantizar comida», completó.

Rol del estado

Ziliotto también reivindicó el rol del estado como opuesto al neoliberalismo que solo confía en el mercado. «Cuando pase este el mundo habrá cambiado. Donde pegó más la pandemia, es porque había un estado ausente. Donde hay un estado fuerte, con una buena salud pública, la respuesta ha sido mejor. El rol del estado va a estar en el debate futuro. Creo que hay una reivindicación ideológica del justicialismo que siempre apostó por un rol del estado presente e interviniendo en la economía y no dejando todo librado al mercado», señaló.

Presidencia del PJ

A Ziliotto también se le consultó sobre el pedido de que asuma la presidencia del PJ. «Claramente hoy no estoy pensando en eso. Pero si mi nombre significa profundizar el camino de la unidad, bienvenido sea. Porque hoy la realidad nos dice que tenemos que estar más juntos y el peronismo ha demostrado que unido puede hacer grandes cosas», respondió.