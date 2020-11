En diálogo con periodistas santarroseños, el gobernador de La Pampa, Sergio Ziliotto, se refirió a una serie de temáticas de actualidad donde hizo hincapié entre otros temas en las fiestas de fin de año, el operativo de vacunación, las PASO y el impulso político detrás del movimiento virtual denominado «Abran La Pampa».

Redes sociales y politización

«Hay gente de otras provincias que, en ese grupo, (Abran La Pampa), solo están por vínculos políticos. Yo no gobierno por las redes sociales, no me van a modificar los insultos por las redes sociales, mucha gente sufrió mucho, tuvo que dejar de trabajar, y ahora la actividad económica está abierta, el que no trabaja como corresponde es por una crisis previa a la pandemia», expresó el mandatario.

Ziliotto dijo que el Gobierno provincial respeta cualquier movimiento pero afirmó que «lo peor que le pasó a la pandemia fue la politización».

Ejemplificó que en Buenos Aires hay marchas contra Nación pero nunca contra el Gobierno local a pesar que toman las mismas decisiones políticas.

«Yo quiero seguir mirando la situación epidemiológica para que mueran menos pampeanos en La Pampa», sostuvo.

Fiestas de fin de año

Durante el transcurso de la entrevista, Ziliotto se refirió a la fiestas de fin de año en el medio de la pandemia.

«Estamos trabajando porque sabemos que viene una época sensible y mucha gente vuelve y está varios días en La Pampa», expresó al ampliar que «hay que buscar paliativos que nos garanticen trazabilidad».

Rememoró que La Pampa ya está eliminando la cuarentena a los trabajadores esenciales desde hace tiempo y a las personas que ingresen al territorio provincial.

Encuentros sociales

«La gran mayoría de los focos se dan en los encuentros sociales. Creo que no hay dudas de dónde surgen los contagios, en la escuela por ejemplo no tuvimos casos porque está el Estado y los docentes controlando. El lema de cuidarnos entre todos es bien específico», sostuvo el gobernador al ampliar que una de las claves es la circulación de personas.

Ziliotto adelantó que a partir de este lunes vuelven las clases presenciales, la labor normalizada en Casa de Gobierno y en los municipios aunque cada lugar localidad tiene autonomía de decisión.

«Si tengo mil casos por día lo que tengo que hacer es ir a Fase 1 porque puede ser un colapso y se tira por la borda estos ocho meses», enfatizó y se preguntó: ¿Cuál fue el secreto de La Pampa?. Aislar de manera inmediata».

Vacunación

El gobernador dijo que habrá «un gasto muy fuerte» para el operativo de vacunación. Y amplió que las estrategias se definirán en cada territorio.

«Vamos a tener que trabajar con el sector privado, las fuerzas de seguridad, y el resto de los Ministerios. Estamos preparados para eso por lo que esperamos poder vacunar lo antes posible aunque puede haber posibilidad de contagios y hay que redoblar los esfuerzos», dijo.

-¿Cuál es la situación del personal de salud?

-Hoy por hoy nuestro sistema tiene capacidad de respuesta y lamentablemente las personas que fallecen son mayores en virtud de tener comorbilidades. Yo tengo muy claro que quien los mató fue el Covid porque esa persona podría seguir viviendo.

Paso

El primer mandatario habló además de la posibilidad de eliminar las elecciones PASO y de su postura manifestada este jueves a favor de esta decisión.

Fuente: La Arena/ RADIO NOTICIAS