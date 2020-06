El gobernador de Mendoza, Rodolfo Suarez, rechazó rotundamente la propuesta que lanzó un diputado chileno de que en Argentina se reciba a los infectados de coronavirus de ese país por el colapso que tiene su sistema de salud, tras no realizar una cuarentena estricta desde el inicio de la pandemia.

En conferencia de prensa, según consignó MendozaPost, el mandatario provincial aclaró que «no pondría en riesgo» al personal de salud de la provincia para atender a pacientes chilenos de coronavirus.

Además, subrayó que «el Gobierno de Chile no ha hecho ningún pedido de ayuda sanitaria ni al Gobierno de Mendoza ni al Gobierno argentino». El legislador oficialista Andrés Celis Montt fue quien lanzó la propuesta por el colapso del sistema de salud de su país que tiene más de 220.000 infectados y casi 4.000 muertos.

El tema se planteó luego de una propuesta del legislador oficialista, que propuso un «acuerdo humanitario» para tratar a enfermos chilenos en el sistema sanitario «de Mendoza o Buenos Aires» y que luego Chile atienda a pacientes argentinos en los meses de agosto o septiembre, cuando se estima que baje el pico de la pandemia en Argentina.

No obstante, Suárez sostuvo que “no estaría de acuerdo” con la posibilidad y rebatió: “Como sabemos, de los más afectados por la pandemia está el personal de salud, y no me parece justo poner en riesgo a nuestro personal de salud».