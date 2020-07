El gobernador de La Rioja Ricardo Quintella instaló una cámara de seguridad frente a la casa particular del diputado de su provincia Julio Sahad, del PRO, quien la semana pasada fue detectado positivo de coronavirus y quedó aislado en un hotel.

Así lo reconoció el diputado del Frente de Todos Danilo Flores, durante la sesión de la comisión de Seguridad, en la que Sahad le dijo al secretario de Articulación Federal de la Seguridad, Gabriel Fuks, que estaba siendo víctima de espionaje ilegal de la policía local.

Explicó que en la provincia existe un grupo denominado «chalecos rojos», dedicado a garantizar el aislamiento de la familia de quienes hayan dado positivo de Covid, con controles permanentes en los hogares para garantizar que cumplan la cuarentena. «Hay 170 familias en esa situación. Pero como el entorno del diputado no aceptó los chalecos rojos, determinamos poner cámaras de seguridad».

Instalaron una cámara de persecución apuntando a la puerta de mi casa, acabo de enviarle una carta al gobernador @QuintelaRicardo para que me informe el motivo de la misma. pic.twitter.com/T7tRR8TxfP — Julio Sahad (@SahadJulio) July 8, 2020

Sahad había relatado su experiencia con preocupación. «Hay una cámara; la única en todo ese sector de la ciudad apuntando directamente a la entrada de mi casa. Es un hecho grave a lo que los riojanos no estamos acostumbrados. No lo vi nunca. Llama poderosamente la atención que este hecho pase sin justificación sin previo aviso».

«Quiero que este hecho trascienda para que sea inmediatamente corregido. Hice una carta abierta pública al gobernador para que sepa de esta situación, que afecta la seguridad física y emocional de mi familia, que no puede ser en un estado de derecho y en democracia».

«Llamo a la reflexión y le pido al gobernador que saque esa cámara de mi casa, que no tiene otro fin que invadir la privacidad de mi domicilio. Y lo tomo como un espía que tengo enfrente de mi casa. Le hace muy mal a la convivencia. Soy un diputado nacional pacífico».

Después de escuchar a Flores, no cambió de opinión. «Miente o lo mandan a mentir. Mi familia al otro día que me hice el hisopado se lo hizo y les dio negativo», señaló y si bien dijo que tampoco es cierto que su familia se haya negado a una guardia, cuestionó esta modalidad. «Son jóvenes de chalecos rojos que nadie controla. No estamos viviendo una dictadura por lo que no tiene que haber una guardia y una cámara».

Flores respondió: «Hay una mala interpretación. Se controla el ingreso y el egreso, porque dentro del entorno puede haber una persona asintomática y debe pasar 14 días para luego se deslinde la responsabilidad del control de la vivienda. Los chalecos rojos no van a poner un arma para que nadie salga de la vivienda. Pero informan al sistema de salud para hacer hisopados».