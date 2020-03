Un grupo de docentes comenzó una propuesta que se hizo viral en las redes sociales en la que ofrecen escolar gratis y a distancia a alumnos de primaria y secundaria para la tarea encomendada en sus escuelas durante este período de aislamiento obligatorio por el coronavirus COVID-19.

El mensaje, que se hizo viral en medio del aislamiento dice: «Mientras estamos en casa, si necesitas ayuda sobre algo que le hayan encargado a tu hijo o hija, contactame y sin ningún tipo de costo te apoyo. Soy docente y con mucho gusto te resolveré tus dudas a distancia. ¡Vamos a salir de esto! Haré lo mejor que pueda para ayudar a quien lo necesite. Si eres docente copiá y pegá este mensaje, aportemos nuestro granito y evitemos la catástrofe».

En ese sentido, la maestra en una escuela pública del barrio porteño de Villa Pueyrredón Laura Szczapowy le explicó a Télam: «Una colega lo compartió en Facebook, lo tomé y también lo compartí, ya que es un momento en el que estamos trabajando para asegurar las trayectorias escolares de los chicos, adaptándonos con las nuevas herramientas, para llegar a los hogares».

«Cuando vi la publicación que compartió una amiga, que es maestra de sordos, me pareció una idea muy interesante», reveló a su vez Natalia Leone, contadora, docente, y mamá de dos hijas, una en primaria y otra en el secundario. También confesó estar viviendo en primera persona las dificultades que acarrea la suspensión de clases por el coronavirus COVID-19: las tareas online que envían los profesores de sus hijas y las que ella debe enviar a sus propios alumnos.

«Cómo mamá te cuento que los chats de las madres están desbordados porque cada docente te manda un mail pidiéndote determinadas tareas con una fecha de entrega que cumplir, y a su vez muchas estamos trabajando ‘home office’, aprendiendo a manejar programas a distancia. A esto hay que sumarle las tareas de la casa y en medio de todo hacer lo que los chicos hacen en las 4 o 5 horas que están en el colegio. Entonces se convierte en un caos», reflexionó esta protagonista del mensaje viral.

«Fue entonces, continuó, que cuando una amiga me estaba haciendo una consulta sobre un ejercicio de matemáticas que ella no sabía cómo explicárselo a su hijo, veo el posteo de una colega en Facebook y me dije: hay que sumarse a esto y colaborar desde donde se pueda«, explicó en medio del aislamiento por el coronavirus COVID-19.

A su vez, a Daniela Kirzner, maestra de ciencias naturales en la escuela Nº 27 Petronila Rodriguez, le compartieron la publicación viral por Facebook en medio del aislamiento por el coronavirus. «Lo vi, lo compartí en mi muro y también en los grupos de WhatsApp del colegio de mis hijas», contó y dijo que enseguida la empezaron a contactar padres «preocupados porque los maestros estaban mandando mucha tarea y cuesta hacer que los chicos la hagan, especialmente en matemáticas».

«Así que empecé a dar clases con videos, audios, fotos con la explicación del ejercicio y ayudé a los papás a entender los nuevos procedimientos de enseñanza y aprendizaje«, contó dando su propia versión del método viral por el coronavirus.

Daniela también señaló, que ella, como docente piensa que, «no son tiempos para saturar a los chicos con un montón de tarea, sino que los maestros tenemos que contener a nuestros alumnos y a las familias».