La fuerza y poder de destrucción de la tormenta que azotó a buena parte de nuestra provincia en la tarde del viernes hizo particulares estragos en la localidad de Doblas.

Además de los daños materiales sufridos por muchos pobladores en forma particular, instituciones de la localidad fueron fuertemente damnificadas, la principal la cooperativa de servicios públicos (Cosedo), que además de todo lo relacionado a energía padeció pérdidas en internet y televisión.

Afectado por la situación en una localidad que siempre aparece prolija, el intendente Fabián Zabala confirmó que solo hubo que lamentar pérdidas materiales y que, por fortuna, no hubo personas heridas.

La caída de la antena de comunicaciones ubicada en el patio de la Cosedo y la voladura de parte del techo de la iglesia y -más aún- del JIN de la Escuela 83, podrían haber traído consecuencias dañinas, algo que no ocurrió.

En el caso de los techos, la iglesia perdió parte de él, arrastrado por el fuerte viento, mientras que más complicado fue lo del JIN. «Lo arrancó casi todo y lo tiró a los vecinos de la vereda de enfrente», describió. Mostró su preocupación por los daños que sufrieron viviendas particulares, con techos arrancados, árboles caídos, tanques de agua dañados y también algunos vehículos tocados por buena parte de lo que cayó o el viento desplazó.

Personal comunal trabajó hasta altas horas de la madrugada y las tareas se reiniciaron a primera hora de la mañana. Zabala mencionó el compromiso y colaboración sin condiciones del personal del municipio.

En el acceso, siempre en perfecto estado, la cantidad de árboles caídos o dañados causó pena, especialmente en la zona ubicada más próxima al radio urbano donde siempre brilla un parque recreativo y un sector destinado a ejercicios físicos.

Servicios complicados.

La cooperativa de servicios públicos tenía previsto que anoche no quedaría ya sector de la localidad sin energía eléctrica. El trabajo del personal fue arduo, desde minutos después de la tormenta, pero ante la dimensión de los daños fueron priorizando sectores.

En el caso de internet y la televisión por cable, los problemas no serán de sencilla solución, especialmente por la caída de la antena donde se ubican los principales equipos.

«La tiró y la retorció, no sirve más para nada. Hay que comprar una nueva», resumió Jorge Páez, titular de la entidad de servicios.

Repasó que hubo columnas, cables y todo tipo de daños en los tendidos y en todo el sector urbano, más lo que cayó en la zona rural. Además, el fenómeno afectó la principal línea de alta tensión que abastece a la localidad, de 33 kV y que llega desde Macachín. «En esa línea también hubo daños y recién esta mañana (por ayer) el APE pudo reparar y reponer el servicio», informó.

A partir de allí, «establecimos prioridades, vamos dando servicio por sectores y estimamos que a última hora de hoy (sábado) no habrá sectores sin luz».

Advirtió que «una de las zonas con más daños es la que abarca los pozos de extracción de agua. Allí vamos a trabajar toda la tarde y esperamos que podamos ir llenando las cisternas a medida que reponemos las bombas. Calculamos que recién el domingo por la mañana todo estará normalizado».

Respecto de internet y televisión, las cosas serán más complicadas. «Hay mucho cable y muchas bajadas por el piso y además la antena no sirve, hay que poner otra nueva y eso no sabemos cuanto demorará. Habrá que tener algo de paciencia», reflexionó.

Dijo que en ese sentido «se pueden salvar los usuarios que están en camino del tendido de fibra que tenemos desde la comisaría a la sede de la cooperativa, que son unos pocos y que además debemos ver como están las bajadas domiciliarias».

Leve en Rolón.

La tormenta fue piadosa con Rolón. «Pasó, pero sin tanta virulencia», dijo a este diario el presidente de la cooperativa local, Bruno Rodríguez. El dirigente dijo que un problema técnico en una de sus subestaciones urbanas hizo que «cortáramos el servicio hasta repararla, pero nada más. La línea de alta no salió de servicio», añadió.

Una vieja línea «que ya teníamos planeada cambiar, en las afueras del pueblo, tuvo problemas y dejó a un usuario sin luz, pero enseguida lo arreglamos. El resto fue lo común, árboles y ramas caídas, tapas de tanques que volaron y poco más, por suerte pasó pero sin tanta violencia», concluyó.

«Repusieron baterías».

Hace unos días, este diario informó de los reclamos de todo Doblas por el servicio de telefonía móvil que ofrece Movistar. Habían «desaparecido» las baterías de la central, que son las que algunas horas «aguantan» los cortes de energía y hacen que el servicio siga en pie. En los últimos cortes prolongados se habían quedado además incomunicados.

«Por suerte repusieron las baterías», reveló Jorge Páez, aunque advirtió que naturalmente ese respaldo fue decayendo luego de algunas horas de uso y con la caída de la noche también desapareció la señal de telefonía. Renació al volver el servicio de la línea de alta, «pero ahora la cosa es distinta», reconoció, aunque lamentó que hayan tenido que hacer tantas gestiones para que se cumpla con algo tan básico.

«Tratamos de dar energía tanto a Telefónica como al hospital, aunque en este caso no hubo problemas porque Salud tiene un equipo generador», dijo.

